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      Демократы готовы обвинить Трампа сразу по двум статьям

      10.12 08:57Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Как ожидается, члены палаты представителей представят обвинения на пресс-конференции 10 декабря.

      Демократы палаты представителей готовы выдвинуть обвинения против президента США Дональда Трампа сразу по двум статьям, сообщает MarketWhatch.

      Как сообщает портал со ссылкой на два источника, знакомых с ходом дискуссий, речь идет не только об обвинении в злоупотреблении властью, но и о препятствовании работе Конгресса США.

      По информации портала, спикер палаты Нэнси Пелоси пригласила председателей комитетов, руководивших расследованием импичмента, в свой офис, после того как в течение однодневного слушания в Судебном комитете было изложено дело против Трампа. Демократы предупредили о риске, который его действия в отношении Украины теперь представляют для выборов в США и национальной безопасности. В результате приглашенные покинули Капитолий поздно вечером.

      "Я думаю, по многим вопросам мы пришли к согласию, - сообщил журналистам представитель комитета по иностранным делам от демократов Элиот Энгель. - В чем именно, вы узнаете завтра".

      "Я не получаю никакого удовольствия от этого. Но я думаю, что мы делаем то, что должны. Мы делаем то, что предписывает конституция", - добавил Энгель, отметив, что нельзя закрывать глаза на историю с Украиной.

      Пока остается неясным, ограничится ли Пелоси обвинениями, касающимися украинского скандала, или подтянет еще и выводы по действиям Трампа в ходе расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", демократы палаты представителей инициировали расследование по импичменту Дональда Трампа, основываясь на информации о том, что глава Белого дома шантажировал руководство Украины прекращением военной помощи, требуя, чтобы власти страны начали расследование деятельности главного оппонента Трампа в предвыборной гонке, Джо Байдена.

      Трамп и его союзники выступили против "абсурдного" разбирательства, однако становится все более очевидным, что остальные его таковым не считают. Голосование в Судебном комитете по импичменту может состояться уже на этой неделе.

      "Настойчивые и постоянные усилия президента Трампа по принуждению иностранного государства помочь ему, чтобы выиграть выборы, представляют собой явную и серьезную угрозу нашим свободным и справедливым выборам и нашей национальной безопасности", - заявил Дэн Голдман из Комитета по разведке палаты представителей.

      Однако республиканцы настаивают на том, что все это не более чем провокация в преддверии выборов 2020 г.

      "Они не могут смириться с тем фактом, что Дональд Трамп является президентом Соединенных Штатов и у них нет кандидата, который мог бы его победить", - прокомментировал действия демократов главный республиканец в Судебном комитете Даг Коллинз.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Украина, Нэнси Пелоси, Дональд Трамп, импичмент, Палата представителей, злоупотребление властью, спецпрокурор Роберт Мюллер, препятствование правосудию

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