Путин и Зеленский назвали условия транзита газа в ЕС

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" назвали условия сохранения транзита газа из России в ЕС через Украину.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Лидеры стран не достигли конкретных договоренностей, но назвали ключевые моменты переговоров.Путин заявил о возможности прямых поставок газа из России на Украину при честном и взаимовыгодном сотрудничестве: в этом случае цена газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже."Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель, - отметил Путин. - Прежде всего промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется и мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены".Украинский президент поделился своим видением итогов переговоров в "нормандском формате".По его словам, удалось решить вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома": "Мне кажется, мы сняли вопрос по поводу $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста - мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти".Зеленский также сообщил о компромиссе о сроке контракта: "Договора пока еще нет, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать, с лучшими условиями, чем до этого обговаривали наши представители, когда несколько сложных встреч были принципиально без ответа. Действительно, не говорится уже о контракте на один год - это сняли с обсуждения. То есть будет на сколько-то лет. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе, - это 10 лет, то есть очень сложно, когда одна сторона говорит об одном годе, а мы о десяти, то есть что-то найдем, мне так кажется, посередине".НАК "Нафтогаз Украины" не намерен отказываться от требований по компенсации в спорах с "Газпромом", заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко."Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументировано объяснили, почему наша позиция по необходимости выполнения арбитражей действительно законна и почему решения арбитражей окончательны и обязательны для выполнения", - заявил Витренко.Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря текущего года. Переговоры о новом контракте не велись до 28 ноября, сообщали "Вести. Экономика".28 ноября "Газпром" и "Нафтогаз" впервые с 2014 г. провели двухсторонние переговоры по транзиту газа без участия представителей ЕС.С ноября 2015 г. Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Это обходится Киеву значительно дороже, чем ранее при прямых закупках у России.Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано на январь 2020 г. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год."Газпром" поддерживает объем транзита в 52 млрд куб. м газа в год согласно контракта, или 114 млн куб. м в сутки, но с января объем упадет после запуска "Турецкого потока". По оценке "Нафтогаза Украины", в случае прекращения транзита газа в Европу Киев теряет поступления в госбюджет в размере около $3 млрд, а ущерб может достичь 4% ВВП.