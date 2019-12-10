ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      У Трампа получилось?

      10.12 10:03Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Количество нелегальных пересечений границы США снижается шестой месяц подряд.

      Фото: Sarah Silbiger/EPA-EFE

      Демократы и просто противники Дональда Трампа не перестают обвинять его в жестокости, говоря о несчастных детях нелегальных мигрантов, разлученных с родителями. Однако это не отменяет статистических данных, которые указывают на то, что глава Белого дома, по всей видимости, все-таки максимально приблизился к выполнению своего предвыборного обещания по пресечению незаконной миграции в Штаты.

      По данным Пограничной службы США, в ноябре за незаконное пересечение границы было задержано 33510 человек. Таким образом, показатель снижается уже 6 месяцев подряд, тогда как в мае был зафиксирован 13-летний максимум - 132 тыс. задержаний.

      Как отмечает WSJ, спад в мае-ноябре является самым большим в абсолютном выражении и вторым по величине в процентном отношении за любой шестимесячный период в этом столетии.

      Но почему это происходит? Неужели мигранты разочаровались в США и эта страна уже не является для них "целью №1"? Да нет, мечты об Америке никуда не делись, но Трамп не дает им стать реальностью.

      "Это прямой результат стратегии президента, направленной на пресечение бесконечного потока центральноамериканских семей, незаконно пересекающих границу, - заявил на пресс-конференции в понедельник исполняющий обязанности комиссара CBP Марк Морган. - Комплекс инициатив сработал и продолжает работать".

      По словам экспертов по вопросам иммиграции, программа, часто называемая "Остаться в Мексике", является одним из основных факторов, способствующих сокращению числа задержаний на границе. Многих от попыток незаконно пересечь границу удерживает возможность пребывания в Мексике в тот период, пока в Штатах рассматривается их дело.

      "Я думаю, что важным фактором была политика администрации Трампа", - поделился своим мнением директор по исследованиям американских программ в Институте миграционной политики Рэнди Кэппс.

      Другие факторы, влияющие на уровень миграционных потоков, такие как уровень преступности и безработица в странах происхождения мигрантов, не претерпели существенных изменений в последние месяцы, отмечает Кэппс.

      Между тем, как сообщили в убежище для мигрантов, расположенном в Тусоне, штат Аризона, количество прибывающих уже сократилось со 100 в день до 40. В недавно открытом лагере в Техасе много пустующих мест, отмечает издание.

      Впрочем, не стоит отрицать и важность участия мексиканских властей в этом процессе. Правительство Лопеса Обрадора уже пообещало, что принимаемые для обеспечения безопасности границ меры будут осуществляться на постоянной основе.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Мексика, Дональд Трамп, предвыборные обещания, незаконная миграция, задержания мигрантов

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить