У Трампа получилось?

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Фото: Sarah Silbiger/EPA-EFE
Рубрики: США и Канада
Метки: США, Мексика, Дональд Трамп, предвыборные обещания, незаконная миграция, задержания мигрантов
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