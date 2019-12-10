У Трампа получилось?

Количество нелегальных пересечений границы США снижается шестой месяц подряд.

Фото: Sarah Silbiger/EPA-EFE

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Демократы и просто противники Дональда Трампа не перестают обвинять его в жестокости, говоря о несчастных детях нелегальных мигрантов, разлученных с родителями. Однако это не отменяет статистических данных, которые указывают на то, что глава Белого дома, по всей видимости, все-таки максимально приблизился к выполнению своего предвыборного обещания по пресечению незаконной миграции в Штаты.По данным Пограничной службы США, в ноябре за незаконное пересечение границы было задержано 33510 человек. Таким образом, показатель снижается уже 6 месяцев подряд, тогда как в мае был зафиксирован 13-летний максимум - 132 тыс. задержаний.Как отмечает WSJ, спад в мае-ноябре является самым большим в абсолютном выражении и вторым по величине в процентном отношении за любой шестимесячный период в этом столетии.Но почему это происходит? Неужели мигранты разочаровались в США и эта страна уже не является для них "целью №1"? Да нет, мечты об Америке никуда не делись, но Трамп не дает им стать реальностью."Это прямой результат стратегии президента, направленной на пресечение бесконечного потока центральноамериканских семей, незаконно пересекающих границу, - заявил на пресс-конференции в понедельник исполняющий обязанности комиссара CBP Марк Морган. - Комплекс инициатив сработал и продолжает работать".По словам экспертов по вопросам иммиграции, программа, часто называемая "Остаться в Мексике", является одним из основных факторов, способствующих сокращению числа задержаний на границе. Многих от попыток незаконно пересечь границу удерживает возможность пребывания в Мексике в тот период, пока в Штатах рассматривается их дело."Я думаю, что важным фактором была политика администрации Трампа", - поделился своим мнением директор по исследованиям американских программ в Институте миграционной политики Рэнди Кэппс.Другие факторы, влияющие на уровень миграционных потоков, такие как уровень преступности и безработица в странах происхождения мигрантов, не претерпели существенных изменений в последние месяцы, отмечает Кэппс.Между тем, как сообщили в убежище для мигрантов, расположенном в Тусоне, штат Аризона, количество прибывающих уже сократилось со 100 в день до 40. В недавно открытом лагере в Техасе много пустующих мест, отмечает издание.Впрочем, не стоит отрицать и важность участия мексиканских властей в этом процессе. Правительство Лопеса Обрадора уже пообещало, что принимаемые для обеспечения безопасности границ меры будут осуществляться на постоянной основе.