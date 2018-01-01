Структура интернет-холдинга Mail.ru Group получила 84,69% сервиса заказа такси "Ситимобил". На 9 декабря эта доля в "Ситимобиле" принадлежит "Управляющей компании ЕКХ", которая на 99% принадлежит "Мэйл.ру" и на 1% - "Мэйл.ру груп".

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Еще 5,12% "Ситимобила" остается у структуры "МегаФона" - компании "Мегалабс", по 5,1% - у основателя и главы сервиса Арама Аракеляна и Владислава Абрамяна, отмечает "Интерфакс"."Управляющая компания ЕКХ" с 9 декабря владеет также сервисом заказа еды Delivery Club, который находится в залоге у Сбербанка.Mail.ru Group в ноябре подписала обязывающее соглашение со Сбербанком о создании СП на базе Delivery Club и "Ситимобил". В частности, Mail.ru Group внесет в СП 29,67% "Ситимобила".После получения Mail.ru Group пакета акций "Ситимобил" из проекта полностью вышли Hermalor Investments (представляет интересы Аракеляна) и WSFIS Global Opportunities fund, директором которой является финансист из Швейцарии Курт Сантей. Доля "Мегалабс" в такси-сервисе сократилась на 5,87%.Помимо доли в "Ситимобиле" Mail.ru Group внесет в СП 8,5 млрд руб., а также 100% Delivery Club и связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group). В зависимости от достигнутых KPI до ноября 2020 г. холдинг может дополнительно инвестировать 4,6 млрд руб.Сбербанк внесет 38,5 млрд руб. в капитал СП, а также 35% платформы для ресторанного рынка FoodPlex. Банк может дополнительно инвестировать до 13 млрд руб. в СП в случае достижения Delivery Club и "Ситимобилом" ряда KPI до ноября следующего года.Таким образом, на время закрытия сделки СП получит около 47 млрд руб. инвестиций и при достижении KPI - еще до 17,6 млрд руб. Стоимость СП при достижении целевых показателей превысит 100 млрд руб.Сбербанк и Mail.ru получат равные доли в СП, до 10% акций СП выделят на программу вознаграждения сотрудников платформы.Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца года. Сейчас партнеры ожидают одобрения сделки со стороны ФАС.