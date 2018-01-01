ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Mail.ru Group получила 84,69% сервиса заказа такси "Ситимобил"

      10.12 10:36Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Структура интернет-холдинга Mail.ru Group получила 84,69% сервиса заказа такси "Ситимобил". На 9 декабря эта доля в "Ситимобиле" принадлежит "Управляющей компании ЕКХ", которая на 99% принадлежит "Мэйл.ру" и на 1% - "Мэйл.ру груп".

      Еще 5,12% "Ситимобила" остается у структуры "МегаФона" - компании "Мегалабс", по 5,1% - у основателя и главы сервиса Арама Аракеляна и Владислава Абрамяна, отмечает "Интерфакс".

      "Управляющая компания ЕКХ" с 9 декабря владеет также сервисом заказа еды Delivery Club, который находится в залоге у Сбербанка.

      Mail.ru Group в ноябре подписала обязывающее соглашение со Сбербанком о создании СП на базе Delivery Club и "Ситимобил". В частности, Mail.ru Group внесет в СП 29,67% "Ситимобила".

      После получения Mail.ru Group пакета акций "Ситимобил" из проекта полностью вышли Hermalor Investments (представляет интересы Аракеляна) и WSFIS Global Opportunities fund, директором которой является финансист из Швейцарии Курт Сантей. Доля "Мегалабс" в такси-сервисе сократилась на 5,87%.

      Помимо доли в "Ситимобиле" Mail.ru Group внесет в СП 8,5 млрд руб., а также 100% Delivery Club и связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group). В зависимости от достигнутых KPI до ноября 2020 г. холдинг может дополнительно инвестировать 4,6 млрд руб.

      Сбербанк внесет 38,5 млрд руб. в капитал СП, а также 35% платформы для ресторанного рынка FoodPlex. Банк может дополнительно инвестировать до 13 млрд руб. в СП в случае достижения Delivery Club и "Ситимобилом" ряда KPI до ноября следующего года.

      Таким образом, на время закрытия сделки СП получит около 47 млрд руб. инвестиций и при достижении KPI - еще до 17,6 млрд руб. Стоимость СП при достижении целевых показателей превысит 100 млрд руб.

      Сбербанк и Mail.ru получат равные доли в СП, до 10% акций СП выделят на программу вознаграждения сотрудников платформы.

      Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца года. Сейчас партнеры ожидают одобрения сделки со стороны ФАС.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Сбербанк, Mail.ru Group, Delivery Club, "Ситимобил", FoodPlex

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить