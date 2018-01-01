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      "Нафтогаз" еще раз заявил о претензиях к "Газпрому"

      10.12 11:41Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". НАК "Нафтогаз Украины" после переговоров с российской стороной не намерен отказываться от требований о компенсации в спорах с "Газпромом", заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

      "Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументировано объяснили, почему наша позиция по необходимости выполнения арбитражей действительно законна и почему решения арбитражей окончательны и обязательны для выполнения", - отметил Витренко.

      2 ноября "Нафтогаз" сообщил о подаче нового иска, в котором требует от "Газпрома" $12 млрд. Украина требует пересмотреть тарифы с марта 2018 г. и выплатить компенсацию с процентами.

      Как сообщали "Вести.Экономика", президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" назвали условия сохранения транзита газа из России в ЕС через Украину.

      Лидеры стран не достигли конкретных договоренностей, но назвали ключевые моменты переговоров.

      Путин заявил о возможности прямых поставок газа из России на Украину при честном и взаимовыгодном сотрудничестве: в этом случае цена газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже.

      Украинский президент заявил о решении вопроса о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома": "Мне кажется, мы сняли вопрос по поводу $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста - мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти".

      Зеленский также сообщил о компромиссе о сроке контракта - точно не год, может быть несколько лет: "Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе, - это 10 лет, то есть очень сложно, когда одна сторона говорит об одном годе, а мы о десяти, то есть что-то найдем, мне так кажется, посередине".

      Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря текущего года. Переговоры о новом контракте не велись до 28 ноября, сообщали "Вести. Экономика".

      28 ноября "Газпром" и "Нафтогаз" впервые с 2014 г. провели двухсторонние переговоры по транзиту газа без участия представителей ЕС.

      С ноября 2015 г. Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Это обходится Киеву значительно дороже, чем ранее при прямых закупках у России.

      Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано на январь 2020 г. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

      "Газпром" поддерживает объем транзита в 52 млрд куб. м газа в год согласно контракта, или 114 млн куб. м в сутки, но с января объем упадет после запуска "Турецкого потока". По оценке "Нафтогаза Украины", в случае прекращения транзита газа в Европу Киев теряет поступления в госбюджет в размере около $3 млрд, а ущерб может достичь 4% ВВП.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Газпром, Нафтогаз, транзит газа, поставки газа в ЕС, арбитраж Стокгольма, Юрий Витренко

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