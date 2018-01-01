10 "серых лебедей" в 2020 году

"Черные лебеди" – это неизвестные факторы, которые возникают неожиданно и о которых никто не может догадаться и предсказать их.

1. США вводят ограничения на операции с капиталом

2. Рынки закрыты на долгие праздники

3. Рост инфляции в еврозоне

4. Япония проводит интервенции на рынках

5. Apple покупает Disney

6. ФРС изымает деньги у банков с помощью цифровой валюты

7. Tesla сотрудничает с Hyundai

8. Атаки дронов на американские объекты на Ближнем Востоке

9. Виртуальная реальность убивает автомобильный сектор

10. Англия выигрывает Euro 2020

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Однако их близкие родственники – "серые лебеди". Это те факторы, которые хотя и являются маловероятными, однако их можно спрогнозировать. Несмотря на низкую вероятность, эти факторы способны оказать огромное влияние на мировые рынки.Ниже мы расскажем о 10 "серых лебедях" на 2020 г., о которых говорят эксперты и аналитики портала Zerohedge.Все говорят о торговых войнах, однако следующая война, которую объявит Трамп, может стать войной с утечкой капитала. Теперь, когда введены новые тарифы, это не может не оказывать влияния на состояние мировой экономики.Эксперты напоминают, что после Второй мировой войны и до 70-х гг. в США действовали ограничения на операции с капиталом в рамках бреттон-вудской системы.Эксперты подчеркивают, что рождественские праздники случаются каждый год, однако в это время высок риск волатильности, а также риск неожиданных событий, на которые рынки не смогут вовремя отреагировать.В Европе происходят события, которые могут оказать существенное влияние на рынки в будущем. Население, уставшее от стагнации доходов и от высокого уровня иммиграции, выбирает не традиционные партии, а те, политика которых идет вразрез с курсом, который задает руководство ЕС.При таком раскладе высока вероятность того, что в правительстве многих стран окажутся лидеры, готовые пойти на нарушение фискальной дисциплины. Дефицит бюджета ЕС в 2020 г. может достичь 3% по сравнению с 1% в 2019 г.Помимо этого, эксперты опасаются роста активности профсоюзов, а следовательно, забастовок, которые могут стать причиной существенных перебоев в самых разных секторах экономики.Рост экономики Японии снижает темпы. В 2019 г. темпы роста экономики составили менее 1%, в 2020 г. рост по прогнозам достигнет всего лишь 0,3%. Торговая война между Китаем и США оказывает непосредственное влияние на Японию.Правительство страны объявило о мерах фискального стимулирования, которые помогут компенсировать это снижение. Единственным вариантом для Японии остаются интервенции – кроме того, недавно была проведена крупнейшая интервенция с 2011 г.Несомненно, такое решение было подвергнуто критике со стороны других стран, в особенности Дональда Трампа. Однако эксперты полагают, что Япония в следующем году может начать предпринимать более агрессивные действия ради спасения своей экономики.В последние годы наблюдается стагнация доходов Apple. Рынок смартфонов становится все более насыщенным, в то время как Apple по-прежнему зависит от продаж iPhone.Китай также сыграл немаловажную роль в насыщении рынка и создании более острой конкуренции. Именно поэтому Apple стремится вкладываться в другие направления.Кроме того, аналитики напоминают, что Стив Джобс был одним из крупнейших инвесторов Pixar, который затем приобрел Disney, что сделало Джобса крупнейшим акционером Disney. А бывший директор Disney Боб Айгер входит в совет директоров Apple.Эксперты отмечают, что банкам стоит бояться не негативных ставок и не финансово-технологических компаний.Уже давно речь идет о том, что на горизонте маячит новый финансовый кризис, что приведет к негативным последствиям для банков.На автомобильном рынке наблюдается рост электрокаров. И если европейские автопроизводители только начинают меняться и адаптироваться под новые условия, то их японские конкуренты уже хорошо продвинулись в развитии электромобилей.Существенно отстает от конкурентов корейская Hyundai, которая может искать партнера ради наращивания доли на мировом рынке электромобилей.С другой стороны – компания Tesla, которая также имеет ряд проблем. Однако проблемы и той и другой компании могли бы решиться, если бы они заключили партнерское соглашение.Раньше существовал миф о том, что с помощью систем противовоздушной обороны можно справиться с подобными атаками, однако недавние атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии доказали обратное.Даже при наличии доступа к сложнейшим системам и новейшим разработкам в области противовоздушной обороны (а Саудовская Аравия обладает доступом к американским системам) атаки дронов зачастую остаются непредсказуемыми и непредотвратимыми.Также эксперты отмечают, что в той же Саудовской Аравии осталось еще множество объектов, которые могут быть потенциально уязвимыми перед атакой дронов.Эксперты отмечают, что люди вынуждены путешествовать по трем причинам – получить доступ к ресурсам, работе и развлечениям.Современный мир так устроен, что человеку не нужно совершать путешествия ради получения доступа к ресурсам.Технологическая революция также отменила необходимость путешествий ради получения доступа к работе.Оставались лишь развлечения, но и теперь, когда высокими темпами развивается виртуальная реальность, нет нужды путешествовать ради доступа к ним.Конечно, люди не перестанут путешествовать вообще, однако аналитики подчеркивают, что со временем наша мобильность снижается.Англия достигла полуфинала в чемпионате мира по футболу в 2018 г., и ряд экспертов полагают, что у нее есть все шансы стать победителем чемпионата Европы в 2020 г.