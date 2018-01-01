Крупнейший сельхозпроизводитель в ЮФО получил огромные госсубсидии и вдруг обанкротился. Куда подевались деньги?

Крупнейшие получатели бюджетных субсидий в Южном федеральном округе (ЮФО) не оправдали ожиданий властей, поскольку господдержка сельхозпроизводителей так и не помогла предприятиям справиться с убытками, сообщает Счетная палата (СП).

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".СП проверила порядок использования денег, направленных на развитие растениеводства и животноводства в ЮФО в 2017-2019 гг."Господдержка не всегда обеспечивает положительные финансовые результаты деятельности сельхозорганизаций. Так, по итогам 2018 г. ряд крупнейших организаций-получателей субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, а это почти 1 млрд руб., либо не завершили инвестпроекты, либо не вышли на безубыточный уровень деятельности", - отмечает СП.Одна из проблем, на которую СП обратила внимание в ходе проверки в Ростовской области, - высокая концентрация субсидий у ограниченного количества получателей господдержки. "В 2017-2018 гг. 60-100% помощи получали от одной до трех организаций", - подчеркивает СП.СП приводит в качестве примера одно из крупнейших птицеводческих предприятий в области, которое получило господдержку на 400 млн руб., однако в отношении предприятия начата процедура банкротства, отмечает "Прайм". СП не называют это предприятие, указывая только, что речь идет о крупнейшем производителе, доля которого на птицеводческом рынке области превышает 40%."В связи с этим можно говорить о снижении ожидаемого эффекта господдержки на развитие животноводства области в целом. Как следствие, по итогам 2018 г. показатель госпрограммы Ростовской области "индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий" не был достигнут и составил 95,5%", - заключает СП.