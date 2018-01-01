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      Поддержание темпов роста ВВП на уровне 6% не является ключевой задачей для Китая

      10.12 14:37Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Китай не должен придавать слишком большого значения поддержанию темпов роста на уровне 6%, заявил правительственный экономист. Об этом сообщает Bloomberg.

      Фото: EPA/JEROME FAVRE

      "6% - это не какой-то особый водораздел", - написал заместитель директора Центра исследований развития при Госсовете КНР Ван Имин в статье, опубликованной в газете "Жэньминь жибао" во вторник.

      "Темпы роста, будь они выше или ниже, не главная проблема. Ключевым является качество и эффективность роста", - подчеркнул Ван.

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      При этом, по его словам, по-прежнему важно поддерживать средние или высокие темпы экономического роста. Низкие темпы роста создадут проблемы с точки зрения занятости и контроля над общим коэффициентом левериджа, а также оставят мало возможностей для структурных корректировок, предупредил Ван.

      Вторая по величине экономика мира столкнулась с понижательным давлением на фоне ослабления инвестиций и потребления, а также торгового конфликта с США.

      В I квартале экономика выросла на 6,4%, во II квартале - на 6,2%, в III квартале - на 6%, минимальными темпами с 1992 г. Целевой диапазон роста ВВП на 2019 г. составляет 6-6,5%.

      На Центральной рабочей конференции по экономике высокопоставленные китайские чиновники, как ожидается, обсудят вопрос о том, следует ли предпринять шаги для обеспечения темпов роста ВВП на уровне 6% или выше.

      Как сообщали "Вести.Экономика", аналитики в целом ожидают, что на конференции будет установлен целевой показатель роста на уровне "около 6%" на следующий год.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, ВВП, экономический рост

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