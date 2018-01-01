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      Продажи автомобилей в Китае снизились 17-й месяц подряд

      10.12 12:08Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Продажи автомобилей в Китае в ноябре упали 17-й месяц подряд, при этом количество проданных автомобилей на новых источниках энергии (NEV) сократилось пятый месяц подряд.

      Фото: EPA/WU HONG

      Общие продажи автомобилей в Китае в прошлом месяце упали на 3,6% в годовом выражении до 2,46 млн единиц, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

      В октябре продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке сократились на 4%, месяцем ранее было зарегистрировано снижение на 5,2%.

      По итогам прошлого года продажи автомобилей в стране сократились впервые с 1990-х гг., что ударило по автопроизводителям по всему миру.

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      На показателях авторынка сказалось замедление экономического роста в Китае, а также последствия торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

      Кроме того, на показатели продаж повлияло то, что в 15 городах и провинциях Китая новые стандарты выбросов были внедрены раньше установленного центральным правительством срока.

      Изменение стандартов выбросов в Китае является основной причиной падения продаж в этом году, отметил Чэнь Шихуа, заместитель генерального секретаря CAAM.

      Он добавил, что общий уровень производства автомобилей в настоящее время возвращается к норме и автопроизводители в последние несколько месяцев увеличили линейку своей продукции.

      Продажи NEV в стране в прошлом месяце упали на 43,7%. В октябре было зафиксировано снижение на 45,6%.

      Как сообщали "Вести.Экономика", после нескольких лет бурного роста в секторе правительство Китая приняло решение сократить субсидии на покупку транспортных средств на новых источниках энергии в среднем на две трети начиная с этого года.

      Воздействие было болезненным. Продажи NEV в Китае стали снижаться, после того как они подскочили почти на 62% в прошлом году.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, автомобили, продажи автомобилей, CAAM, NEV

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