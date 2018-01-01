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      Канада обвинила Volkswagen в нарушении закона об охране окружающей среды

      10.12 11:10Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Правительство Канады обвинило немецкий автоконцерн Volkswagen в нарушении канадского закона об охране окружающей среды по 60 пунктам.

      Фото: Volkswagen

      "9 декабря 2019 г. Volkswagen Aktiengesellschaft были предъявлены обвинения по 60 пунктам в нарушении канадского закона об охране окружающей среды от 1999 г.", - отмечено в заявлении на сайте канадского правительства.

      Власти Канады полагают, что автоконцерн в 2008-2015 гг. незаконно поставил в Канаду 128 тыс. автомобилей, которые не соответствуют установленным стандартам по выбросам вредных веществ.

      Судебное заседание назначено на 13 декабря в суде провинции Онтарио.

      Суды в рамках "дизельгейта" идут во многих странах, в том числе в США, Британии, Австралии. В 2015 г. компания Volkswagen признала, что 11 млн автомобилей по всему миру имели программное обеспечение, позволяющее манипулировать данными экологических тестов.

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, Канада, Volkswagen, дизельгейт, Германия, окружающая среда

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