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      Зря жалуются: дела у американских фермеров не так плохи, как они говорят

      10.12 10:38Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Вопреки уже сложившемуся благодаря ряду экспертов мнению "страдания" аграриев вряд ли представляют угрозу для избирательных планов Трампа.

      Напрасно Дональд Трамп всюду твердит о страданиях американских аграриев, напрасно СМИ оплакивают фермерские хозяйства США, которые якобы из-за торговой войны, развязанной Трампом, уже и концы с концами не сводят. Как показывает статистика, сводят, да еще как.

      По данным Commodore Research, доход фермерских хозяйств США в 2019 г. находится самом высоком за 6 лет уровне. Это, как отмечает управляющий директор Commodore, Джеффри Ландсберг, "очень важно, так как американские фермеры живут не так плохо, как многие аналитики и СМИ продолжают утверждать: американские фермеры не переживают никакого реального кризиса и не ставят под угрозу переизбрание Трампа".

      Рост чистого дохода фермерских хозяйств резко контрастирует с задокументированным всплеском банкротств, что вполне указывает на вероятность того, что сельхозпроизводители хитрят, пользуясь политической конъюнктурой для объявления себя банкротами, чтобы максимально выиграть от этой ситуации, получив страховку или дополнительные льготы и субсидии.

      "Крайне примечательным для нас является то, что Министерство сельского хозяйства США недавно объявило, что чистый доход фермерских хозяйств США в этом году вырастет до самого высокого уровня с 2013 г. Это очень важно, поскольку американские фермеры живут не так плохо, как многие эксперты и СМИ продолжают утверждать… Чистый доход фермеров США в этом году составляет $92,5 млрд. В годовом исчислении рост составляет $8,5 млрд (10%), и это является самым высоким доходом с рекордных $123,7 млрд, зафиксированных в 2013 г.", - говорится в исследовании Commodore Research.

      Стоит отметить, что федеральное правительство тратит огромные суммы на прямые выплаты по поддержке фермерских хозяйств. Как ожидается, в этом году на эти цели будет потрачено $22,4 млрд, что на $8,7 млрд, или 64%, больше, чем в 2018 г.

      В эту сумму входят выплаты по программе содействия рынку, появившейся вследствие тарифных войн Трампа. Она призвана компенсировать фермером падение экспорта продукции. В общей сложности по ней аграрии получат $14,5 млрд.

      Рубрики: США и Канада, АПК

      Метки: США, экспорт, торговая война, Дональд Трамп, фермеры США, поддержка сельхозпроизводителей

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