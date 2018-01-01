Зря жалуются: дела у американских фермеров не так плохи, как они говорят

Вопреки уже сложившемуся благодаря ряду экспертов мнению "страдания" аграриев вряд ли представляют угрозу для избирательных планов Трампа.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Напрасно Дональд Трамп всюду твердит о страданиях американских аграриев, напрасно СМИ оплакивают фермерские хозяйства США, которые якобы из-за торговой войны, развязанной Трампом, уже и концы с концами не сводят. Как показывает статистика, сводят, да еще как.По данным Commodore Research, доход фермерских хозяйств США в 2019 г. находится самом высоком за 6 лет уровне. Это, как отмечает управляющий директор Commodore, Джеффри Ландсберг, "очень важно, так как американские фермеры живут не так плохо, как многие аналитики и СМИ продолжают утверждать: американские фермеры не переживают никакого реального кризиса и не ставят под угрозу переизбрание Трампа".Рост чистого дохода фермерских хозяйств резко контрастирует с задокументированным всплеском банкротств, что вполне указывает на вероятность того, что сельхозпроизводители хитрят, пользуясь политической конъюнктурой для объявления себя банкротами, чтобы максимально выиграть от этой ситуации, получив страховку или дополнительные льготы и субсидии."Крайне примечательным для нас является то, что Министерство сельского хозяйства США недавно объявило, что чистый доход фермерских хозяйств США в этом году вырастет до самого высокого уровня с 2013 г. Это очень важно, поскольку американские фермеры живут не так плохо, как многие эксперты и СМИ продолжают утверждать… Чистый доход фермеров США в этом году составляет $92,5 млрд. В годовом исчислении рост составляет $8,5 млрд (10%), и это является самым высоким доходом с рекордных $123,7 млрд, зафиксированных в 2013 г.", - говорится в исследовании Commodore Research.Стоит отметить, что федеральное правительство тратит огромные суммы на прямые выплаты по поддержке фермерских хозяйств. Как ожидается, в этом году на эти цели будет потрачено $22,4 млрд, что на $8,7 млрд, или 64%, больше, чем в 2018 г.В эту сумму входят выплаты по программе содействия рынку, появившейся вследствие тарифных войн Трампа. Она призвана компенсировать фермером падение экспорта продукции. В общей сложности по ней аграрии получат $14,5 млрд.