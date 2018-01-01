Apple не выпускает из Штатов своих бывших сотрудников

Бывшие работники компании китайского происхождения обвиняются в краже коммерческой тайны и возможности увезти ее на родину.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Технологический гигант Apple пытается через суд удержать в США двух своих бывших сотрудников. Американцы китайского происхождения Сяолан Чжан и Чжи Чжун Чэнь обвиняются в краже коммерческой тайны компании, и, по мнению прокуроров, они вполне могут увезти ее секреты на родину, в КНР.В частности, Чжан, по информации Reuters, работал над секретной программой Apple для самостоятельного вождения автомобиля и забрал файлы, связанные с проектом, прежде чем сообщить руководству компании, что уходит к китайским конкурентам. Федеральные агенты арестовали Чжана в прошлом году в аэропорту Сан-Хосе во время посадки на рейс в Китай.Обвинители также утверждают, что Чэнь забрал у Apple более 2 тыс. файлов, содержащих "руководства, схемы и фотографии компьютерных экранов, показывающих страницы из защищенных баз данных Apple", намереваясь передать их конкурентам. Чжи Чжун Ченя также задержали при попытке улететь в КНР.Мужчин обвинили в краже коммерческой тайны, однако ни один из них не признал себя виновным. Бывших сотрудников Apple выпустили под залог вскоре после ареста, и с тех пор они находились под наблюдением (носили радио- и GPS-передатчики). Прокуратура, заручившаяся поддержкой Apple, настаивает на том, чтобы обвиняемые носили маячки постоянно и не покидали США.Адвокат обоих подозреваемых Даниэль Олмос заявил, что у его подзащитных есть серьезные причины, связанные с семьей, из-за которых им необходимо побывать в Китае. Однако помощник прокурора США Марисса Харрис утверждает, что если кто-либо из них уедет в КНР, федеральным чиновникам будет трудно, если не невозможно, обеспечить их экстрадицию для суда.Поддержать прокуроров в суд явились сотрудники Apple, включая Энтони ДеМарио, стратегического советника глобальной группы безопасности Apple и ветерана Центрального разведывательного управления США."Интеллектуальная собственность Apple лежит в основе наших инноваций и роста, - говорится в заявлении Apple, адресованном суду. - Продолжающееся участие обвиняемых в этих разбирательствах необходимо для обеспечения окончательного выяснения фактов, и мы глубоко обеспокоены тем, что обвиняемые постараются избежать этого, если только у них появится такая возможность".Как отметил Даниэль Олмос, "это не дело о шпионаже". Правительство "не требует задержания, но оно запрашивает практически бессрочное наблюдение за местонахождением обвиняемых".Однако у обвинения есть серьезный аргумент в пользу того, чтобы инженеры так и оставались под колпаком. Прокуратура утверждает, что при обыске в доме Чена были обнаружены материалы, принадлежащие его бывшим работодателям, General Electric и Raytheon. Причем документ от Raytheon за 2011 г. классифицируется как "конфиденциальный"."Этот документ содержит информацию, касающуюся работы Raytheon над ракетной программой "Патриот", и его не разрешали (и не разрешают) хранить за пределами охраняемых помещений министерства обороны", - говорится в сообщении прокуратуры. При этом защитник обвиняемого настаивает на том, что это был "всего лишь один листок в какой-то коробке с бумагами".На фоне бурного расцвета технологической паранойи в США попытка тотально контролировать сотрудников техногигантов, в том числе и бывших, удивления не вызывает. Однако сможет ли контроль осуществляться бесконечно? Это станет ясно в феврале, когда пройдут очередные судебные слушания по этому делу.