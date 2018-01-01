Спасение "Ангстрем-Т" затягивается из-за бюрократии

Вице-премьер Юрий Борисов назвал бюрократией в Минфине, Минэкономразвития и ВЭБе процедуры составления программы инвестиций в микроэлектронную промышленность. В итоге откладывается проект реанимации "Ангстрем-Т".

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика"."Я обращаюсь к своим коллегам из Минэкономразвития и Минфина. Они здесь сидят. Вы должны осмыслить это все: написание инвестиционных правил по полгода - это вещь хорошая. Решение набсовета ВЭБа, требующее процедуры, это тоже вещь необходимая и хорошая, но все это - время", - заявил Борисов на проходящей в Москве конференции "Электроника в России: будущее отрасли"."Здесь нельзя с такими бюрократическим подходами подходить и тратить время на бюрократические процедуры. Это никуда не годится", - добавил Борисов.Решение об инвестировании государством в воссоздание микроэлектронной промышленности было принято на совещании в апреле 2018 г., но из-за бюрократии процесс затягивается."Я очень недоволен в том числе и своей работой. Я мог бы и больше сделать за полтора года с совещания 2018 г., очень много бюрократии. Сегодня у нас декабрь, и только есть надежда, что первые деньги в развитие проекта реанимации "Ангстрема" пойдут. Еще где-то год мы теряем время", - отметил он (цитата РИА "Новости").Министерство торговли США в сентябре 2016 г. внесло "Ангстрем-Т" в санкционный список. В октябре 2019 г. Арбитражный суд г. Москвы признал АО "Ангстрем-Т" банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.Компания АО "Ангстрем-Т" была основана 10 июня 2005 г., сообщается на сайте предприятия.Основная цель компании — реализация инвестиционного проекта по созданию контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий по технологическим нормам 130–90 нм, с перспективой развития и перехода на уровень 65 нм.Основным кредитором проекта стал на тот момент Внешэкономбанк (ВЭБ. РФ). Суммарный объем инвестиций - 896 млн евро, участие Внешэкономбанка - 815 млн евро.Ключевой участник проекта до санкций - компания AMD Inc (США, поставщик базовой технологии, комплекта технологического оборудования, поддержка технологического трансферта). 30 июля 2016 г.а было получено разрешение Мосгосстройнадзора на ввод объекта в эксплуатацию. Площадь чистых производственных помещений запланирована в 7,5 тыс. кв. м. Производственная мощность - 15 тыс. пластин в месяц.