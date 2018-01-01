ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Правительство утвердило дальневосточную ипотеку по ставке 2%

      10.12 12:53Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Правительство РФ опубликовало постановление от 7 декабря 2019 г. №1609. Документом утверждены условия программы "Дальневосточная ипотека".

      Принятые решения позволят начать реализацию программы в 2019 г.

      Программой "Дальневосточная ипотека" предусмотрено субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар", пояснили в правительстве.

      Подписанным постановлением утверждены условия реализации программы "Дальневосточная ипотека". АО "ДОМ.РФ" поручаются выплаты возмещений кредитным организациям недополученных доходов по выданным с 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2024 г. молодым семьям или владельцам "дальневосточного гектара" ипотечным жилищным кредитам по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн руб. на цели приобретения или строительства жилых помещений на территории субъектов Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

      В рамках программы установлена выдача кредитов на общую сумму до 450 млрд руб. (около 147 тыс. кредитов). Гражданин может получить такой кредит только однократно. В случае повторного получения заемщиком льготного кредита или в случае, если молодая семья не будет проживать в приобретенном жилье, процентная ставка может быть повышена, а выплаты банкам прекращены.

      "ДОМ.РФ" будет выплачивать банкам ежемесячно разницу между размером ключевой ставки Банка России, увеличенным на 4 процентных пункта, и размером процентной ставки по ипотечному кредиту (2%). Общий объем выплат кредитным организациям за период до 2044 г. оценивается в размере около 418 млрд руб.

      В 2019 г. будет направлено 14,66 млн руб. на увеличение уставного капитала АО "ДОМ.РФ" путем размещения дополнительных акций и оформления на них права собственности Российской Федерации в соответствии с трехсторонним договором между Минфином России, Росимуществом и АО "ДОМ.РФ".

      Программа разработана согласно поручению президента России по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума 5 сентября 2019 г. (№Пр-1949 от 21 сентября 2019 г).

      Поручением президента предусматривается в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар".

      Рубрики: Недвижимость, Правительство, Парламент

      Метки: экономика РФ, льготная ипотека, дальневосточный гектар, постановление

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить