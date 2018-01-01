Правительство утвердило дальневосточную ипотеку по ставке 2%

опубликовало постановление Правительство РФот 7 декабря 2019 г. №1609. Документом утверждены условия программы "Дальневосточная ипотека".

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Принятые решения позволят начать реализацию программы в 2019 г.Программой "Дальневосточная ипотека" предусмотрено субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар", пояснили в правительстве.Подписанным постановлением утверждены условия реализации программы "Дальневосточная ипотека". АО "ДОМ.РФ" поручаются выплаты возмещений кредитным организациям недополученных доходов по выданным с 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2024 г. молодым семьям или владельцам "дальневосточного гектара" ипотечным жилищным кредитам по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн руб. на цели приобретения или строительства жилых помещений на территории субъектов Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.В рамках программы установлена выдача кредитов на общую сумму до 450 млрд руб. (около 147 тыс. кредитов). Гражданин может получить такой кредит только однократно. В случае повторного получения заемщиком льготного кредита или в случае, если молодая семья не будет проживать в приобретенном жилье, процентная ставка может быть повышена, а выплаты банкам прекращены."ДОМ.РФ" будет выплачивать банкам ежемесячно разницу между размером ключевой ставки Банка России, увеличенным на 4 процентных пункта, и размером процентной ставки по ипотечному кредиту (2%). Общий объем выплат кредитным организациям за период до 2044 г. оценивается в размере около 418 млрд руб.В 2019 г. будет направлено 14,66 млн руб. на увеличение уставного капитала АО "ДОМ.РФ" путем размещения дополнительных акций и оформления на них права собственности Российской Федерации в соответствии с трехсторонним договором между Минфином России, Росимуществом и АО "ДОМ.РФ".Программа разработана согласно поручению президента России по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума 5 сентября 2019 г. (№Пр-1949 от 21 сентября 2019 г).Поручением президента предусматривается в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар".