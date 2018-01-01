Борисов: приватизация предприятий микроэлектроники привела к краху отрасли

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Вице-премьер Юрий Борисов назвал приватизацию предприятий микроэлектроники причиной развала отрасли.



СССР в 1970-1980 гг. занимал второе место в мире по производству микроэлектроники и даже в начале 1990-х гг. поставлял электронику в Китай. "С 1990-х гг. фактически начался закат того, что было наработано в Советском Союзе. Я думаю, что (причина этого - прим. ред.) - бездумная приватизация в первую очередь, когда активы оказались в частных руках. Сегодня глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство. Мы даже отсутствуем в статистике мировой", - подчеркнул Борисов, сообщает РИА "Новости".



По словам вице-премьера, частные владельцы предприятий не смогли выдержать темп развития, не вкладывали деньги в развитие производства. Государство не занималось этим вопросом, не обеспечивало заказ.



Положение начало меняться только после правительственного совещания в апреле 2018 г., когда власти решили возродить производство. "Государством выделены деньги на достройку фабрик. Это дает надежду на то, что у нас появятся подконтрольные государству микроэлектронные производства. Средства инвестиционные, которые государство вкладывает в это направление, требуют кратного, повторюсь, кратного увеличения. Мы задумываемся об одной-двух серийных фабриках в России. В Китае их свыше 30", - заключил Борисов.