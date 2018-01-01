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      Американский бизнесмен хочет купить "Челси" у Абрамовича

      10.12 13:01Распечатать

      EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Американский предприниматель, который также владеет частью бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс", Тодд Боэли может купить английский футбольный клуб "Челси" у российского бизнесмена Романа Абрамовича, передает издание The Financial Times.

      Сообщается, что бизнесмен из США сделал предложение о покупке еще в ноябре, но оно не соответствовало оценке стоимости клуба Абрамовичем - 3 млрд фунтов стерлингов. Сколько предложил американский инвестор, неизвестно.

      Как отметили в издании, Боэли до сих пор заинтересован в этой сделке. Его представитель отказался комментировать информацию.

      Ранее Роман Абрамович отказался продавать лондонский "Челси" самому богатому бизнесмену Великобритании Джиму Рэтклиффу. Хотела купить футбольный клуб и американская фирма Silver Lake.

      По данным The Telegraph, Абрамович исключил любую возможность продажи "Челси". Источник издания рассказал, что бизнесмен "хочет быть с молодой командой, которая играет в хороший футбол и не обходится ему в целое состояние".

      Рубрики: Финансы

      Метки: футбол, спорт, Челси, Роман Абрамович, Тодд Боэли

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