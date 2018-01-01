Американский бизнесмен хочет купить "Челси" у Абрамовича

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Американский предприниматель, который также владеет частью бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс", Тодд Боэли может купить английский футбольный клуб "Челси" у российского бизнесмена Романа Абрамовича, передает издание The Financial Times.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Сообщается, что бизнесмен из США сделал предложение о покупке еще в ноябре, но оно не соответствовало оценке стоимости клуба Абрамовичем - 3 млрд фунтов стерлингов. Сколько предложил американский инвестор, неизвестно.Как отметили в издании, Боэли до сих пор заинтересован в этой сделке. Его представитель отказался комментировать информацию.Ранее Роман Абрамович отказался продавать лондонский "Челси" самому богатому бизнесмену Великобритании Джиму Рэтклиффу. Хотела купить футбольный клуб и американская фирма Silver Lake.По данным The Telegraph, Абрамович исключил любую возможность продажи "Челси". Источник издания рассказал, что бизнесмен "хочет быть с молодой командой, которая играет в хороший футбол и не обходится ему в целое состояние".