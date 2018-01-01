"Иркут" завершил сборку фюзеляжа МС-21-300 под российский двигатель ПД-14

Иркутский авиазавод завершил сборку фюзеляжа самолета МС-21-300, который пройдет испытания с российским двигателем ПД-14, сообщает "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

ПД-14. Фото: "Ростех"

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Стыковка полуфюзеляжей опытной машины осуществлена на автоматизированной станции. В ближайшее время специалисты начнут установку систем, стыковку консолей крыла и хвостового оперения МС-21-300.МС-21-300 - пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 г. Завершение сертификации намечено на 2020 г. Самолет пойдет в серию в 2021 г. Первым пользователем нового воздушного судна станет "Аэрофлот".Двигатель ПД-14 разработан для МС-21-300, это первый с 1980-х гг. полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации.Сейчас МС-21-300 проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G. Серийное производство ПД-14 начнут в 2020 г.