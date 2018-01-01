ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      "Иркут" завершил сборку фюзеляжа МС-21-300 под российский двигатель ПД-14

      10.12 12:37Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Иркутский авиазавод завершил сборку фюзеляжа самолета МС-21-300, который пройдет испытания с российским двигателем ПД-14, сообщает "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

      ПД-14. Фото: "Ростех"

      Стыковка полуфюзеляжей опытной машины осуществлена на автоматизированной станции. В ближайшее время специалисты начнут установку систем, стыковку консолей крыла и хвостового оперения МС-21-300.

      МС-21-300 - пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 г. Завершение сертификации намечено на 2020 г. Самолет пойдет в серию в 2021 г. Первым пользователем нового воздушного судна станет "Аэрофлот".

      Двигатель ПД-14 разработан для МС-21-300, это первый с 1980-х гг. полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации.

      Сейчас МС-21-300 проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G. Серийное производство ПД-14 начнут в 2020 г.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: самолет, МС-21, ПД-14, "Аэрофлот", "Иркут"

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить