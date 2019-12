Акции Nintendo достигли 19-месячного максимума на фоне запуска Switch в Китае

Nintendo начала продавать консоли Switch в Китае — дебют состоялся во вторник, 10 декабря. Новинку можно приобрести в розничных магазинах, а также в торговых сетях вроде TMall и JD.com.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Nintendo Switch может стать чрезвычайно популярной среди китайских геймеров в ближайшие несколько лет, сообщили аналитики CNBC, но Nintendo столкнется с проблемами на игровом рынке Поднебесной, где царит модель free-to-play, позволяющая бесплатно играть в мобильные игры.Флагманская консоль японской компании официально поступила в продажу в Китае во вторник. Nintendo сотрудничала с китайским игровым гигантом Tencent, чтобы вывести консоль на этот рынок.В понедельник около 105 тыс. человек сделали предзаказы приставки на сайте электронной коммерции JD.com. Впрочем, в итоге товара хватило не всем. Представитель другого сайта электронной коммерции - Fenqile - сообщил CNBC, что Switch "стала одним из самых популярных консольных продуктов... за последние годы".Акции Nintendo выросли более чем на 2,9% во вторник, достигнув самого высокого внутридневного уровня с 9 мая 2018 г.Аналитики, которые говорили с CNBC, сказали, что, как они ожидают, Nintendo продаст около 100 тыс. приставок в Китае до конца года. Nintendo уже продала 41,67 млн Switch по всему миру с момента выхода приставки в марте 2017 г. По оценкам Wedbush Securities, Nintendo, скорее всего, продаст не более 10 млн устройств в Китае в течение срока актуальности консоли, однако по прогнозам в первый год продажи могут составить от 4 млн до 5 млн.Для таких международных производителей консолей, типа Sony, Microsoft и Nintendo, Китай является уникальным рынком, поскольку иностранные консоли были запрещены до 2014 г. Категория остается нишевой, так как на долю консольного программного обеспечения и сервисов в Китае в этом году, по данным маркетинговых исследований компании Niko Partners, будет приходиться всего 1,3% от общего дохода от игр.В то время как устройства обычно приобретаются по официальным каналам в других странах, в Китае сформировался серый рынок, где иностранные консоли ввозятся и продаются по неофициальным каналам. Продажи консолей серого рынка в прошлом году опережали продажи легальных.Часто эти консоли серого рынка могут не работать должным образом в Китае, потому что они не могут подключаться к иностранным серверам, необходимым для определенных игр. Именно поэтому производителям консолей необходимо выпускать китайские версии своих продуктов, и отчасти именно поэтому Nintendo сотрудничает с Tencent.Хотя Sony и Microsoft выпустили свои флагманские консоли PlayStation 4 и XBox One X соответственно в Китае, успех был ограничен. Частично это связано с высокими ценами, но также и с тем, что китайские потребители выросли на бесплатной модели мобильных игр. Это тоже может стать проблемой для Nintendo."Бесплатные игры были изобретены, для того чтобы бороться с китайским пиратством платных игр, поэтому необходимо было предлагать бесплатные серверные игры, чтобы оградить китайского потребителя от воровства платных игр, - сказал Майкл Пахтер, управляющий директор по исследованиям рынка акций компании Wedbush Securities. -Потребители там любят играть бесплатно, потому что это все, что им предлагают. Да, Nintendo ищет аудиторию, которая никогда не платила за игры, и да, это непростая задача".Однако аналитики с оптимизмом смотрят на потенциал Switch в Китае по ряду причин, включая ценообразование и каталог игр.Консоль Nintendo стоила 2 099 юаней ($298), что дешевле, чем PlayStation 4 и Xbox One X, когда они были выпущены. Но на рынок выходит только одна игр - "New Super Mario Bros. U Deluxe". Для консолей Sony и Microsoft на момент выпуска было доступно больше игр.Но Серкан Тото, генеральный директор компании Kantan Games, предоставляющей консультации по играм, сказал, что у Nintendo есть шанс побороться за рынок."Консоль Switch предлагает то, чего нет у ПК, других консолей или телефонов. Она может похвастаться широким спектром эксклюзивного программного обеспечения, которое китайские пользователи не могут получить больше нигде. Она обладает самой популярной интеллектуальной собственностью (ИС) в игровой индустрии во всем мире, включая права на франшизы Mario, Zelda или Pokemon", - сказал Тото в комментарии CNBC.Одной из ключевых особенностей Switch является возможность брать консоль с собой в дорогу, что может понравиться мобильным геймерам Китая."Гибридный характер Nintendo Switch является ключевым преимуществом консоли, и мы считаем, что возможность играть в игры дома и в дороге понравится китайским геймерам, которые любят играть в мобильные игры как дома, так и в общественных местах", - говорится в письме аналитической компании Niko Partners.Nintendo и Tencent ожидают, что в следующем году будет одобрено больше игр для Switch. В Китае для продажи видеоигр требуется разрешение регулирующих органов.Ключевой частью стратегии Nintendo в Китае является сотрудничество с одной из крупнейших технологических и игровых компаний страны - Tencent. "Tencent повысила привлекательность Nintendo Switch в Китае, предоставив гарантию сроком на один год на консоль, серверы Tencent для онлайн-игр и высококачественные локализованные игры, - говорится в заметке Niko Partners. - Мы считаем, что Tencent может продолжать повышать привлекательность Switch в Китае за счет внедрения более дешевой Switch Lite, облачных игровых сервисов, бесплатных игр и игры производства самой Tencent для Switch".Согласно исследованию Niko Partners после отмены заморозки игрового лицензирования китайский геймдев быстро восстанавливается. С декабря прошлого года в Китае получили лицензии 1240 игр — как местных, так и зарубежных. Прогнозируется, что в 2019 г. доход от PC- и мобильных тайтлов вырастет на 7,3% в годовом выражении.Экспертов рынка особенно интересует состояние Tencent и Netease, ведь именно на этих гигантов приходится 70% игровой выручки в Китае. Суммарный доход от игр Tencent и NetEase за первые полгода составил $11 млрд. Это на 8,6%, чем год назад. За этот же срок мобильная выручка обеих компаний выросла на 13,4%. Десктопная, напротив, упала — на 0,1%. К концу года прогноз по мобильной выручке положительный. Она может показать рост на 18,3%. Десктопная же снизится еще сильнее — на 4%.