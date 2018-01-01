37% россиян выступили за Олимпиаду под нейтральным флагом

42% россиян считают, что нашим спортсменам не следует выступать в Токио под нейтральным флагом, согласно данным опроса.

Фото: ТАСС.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".В социологическом опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие 1600 граждан России старше 18 лет из всех округов страны.Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря на заседании в швейцарской Лозанне отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года, включая Олимпиаду и чемпионаты мира, сообщали "Вести.Экономика".42% граждан против выступления спортсменов в Токио под нейтральным флагом. "Если их подготовка оплачивается за счет бюджета, то выступать под нейтральным флагом — это предательство", - комментируют россияне. 37% считают подобный вариант допустимым: "Человек всю жизнь работал для этого, тренировался сутки напролет, кости ломал, мышцы рвал, несправедливо лишать спортсменов возможности участия в ОИ 2020". 21% затруднился с ответом.Больше всего тех, кто противится подобному повороту событий, — среди россиян старше 35 лет (45%): "Уже ездили за обещания все вернуть. Белый флаг — сдаемся...".По мнению социологов, вновь вспыхнувший допинговый скандал показал, что дисквалификация России — это надолго. Вероятно, поэтому сегодня число противников выступления наших спортсменов под нейтральным флагом чуть меньше, чем было перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане: тогда подобное решение осуждал практически каждый второй (49%).