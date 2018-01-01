ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Экономика Великобритании в октябре продемонстрировала нулевой рост

      10.12 14:02Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Экономика Великобритании стагнировала в октябре после сокращения в течение двух месяцев подряд, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).

      Фото: EPA/ANDY RAIN

      Впервые с 2009 г. рост ВВП не наблюдался в течение трех месяцев подряд.

      Экономисты прогнозировали рост на 0,1% в октябре, отмечает Bloomberg.

      В годовом выражении ВВП вырос всего на 0,7%, минимальными темпами с 2012 г.

      В августе-октябре экономика не изменилась по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Великобритания находится на пути к росту ВВП чуть более чем на 1% в этом году, что станет худшим показателем со времен мирового финансового кризиса.

      В сфере услуг Великобритании в октябре был зафиксирован рост впервые за три месяца - на 0,2%.

      Ссылки по теме

      Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании увеличилось на 0,2%, поскольку предприятия выполняли заказы для компаний, опасавшихся Brexit без сделки 31 октября.

      Общий объем промышленного производства вырос на 0,1%.

      Объем строительства сократился на 2,3% относительно сентября. Спад оказался максимальным с января прошлого года. На показатели сектора оказали влияние погодные условия и неопределенность вокруг Brexit, которая побуждала компании откладывать или отменять проекты.

      Импорт в октябре подскочил более чем на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время экспорт повысился менее чем на 2%.

      В результате дефицит торгового баланса Великобритании в октябре увеличился до 14,5 млрд фунтов стерлингов ($19 млрд) с 11,5 млрд в сентябре. Показатель достиг максимума с марта.

      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добивался, чтобы страна покинула Европейский союз 31 октября вне зависимости от наличия соглашения с блоком. Однако британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit.

      27 стран, которые останутся в Евросоюзе после выхода Великобритании из блока, согласились принять просьбу Лондона об отсрочке Brexit до 31 января 2020 г.

      Как сообщали "Вести.Экономика", впервые с 1923 г. Великобритания проведет всеобщие выборы в декабре, чтобы выйти из тупика, связанного с Brexit. Голосование состоится 12 декабря.

      Опросы показывают, что Консервативная партия может получить большинство в британском парламенте, что позволит Джонсону вывести Великобританию из ЕС к 31 января.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: ВВП, Великобритания, строительство, промышленное производство, торговый дефицит, сфера услуг

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить