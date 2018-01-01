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      ОНФ раскритиковал методику Минтранса по установке камер на дорогах

      10.12 13:05Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Разработанный Минтрансом порядок установки камер на дорогах не приведет к сокращению дорожно-транспортных происшествий (ДТП), заявил координатор проекта "Общероссийского народного фронта" "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев.

      По порядку, который разработал Минтранс и утвердило правительство, ГИБДД не сможет штрафовать водителей, используя данные с дорожных камер, координаты которых не размещены в сети в открытом доступе, сообщает ОНФ. При этом в крупных городах, где установлено более 100 камер, не требуется устанавливать знаки, предупреждающие водителей о камерах.

      "Данные рекомендации не приведут к изменению печальной статистики. Даже сейчас в крупных городах на пешеходов наезжают зачастую сами местные водители, которые ездят по этим дорогам ежедневно, но расположения камер не знают. Тем более они не станут искать их в интернете. Опасность совершения ДТП, наездов на пешеходов останется высокой, так как данная методика носит рекомендательный характер", - отметил Васильев.

      ОНФ выступает за то, чтобы каждое место фиксации нарушений было обозначено знаком с предупреждающей табличкой и разметкой. Соответствующий законопроект поступит в Госдуму.

      Президент Владимир Путин заявил ранее, что целью установки камер на автодорогах является снижение уровня травматизма и сохранение жизней и потому не нужно прятать камеры.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Минтранс, ГИБДД, ПДД, ОНФ, дорожная камера

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