Франция и Россия найдут способы финансирования совместных проектов в условиях санкций

Вопрос финансирования совместных франко-российских проектов в условиях санкций имеет огромное значение, и Франция в течение шести месяцев обязуется найти "необычные" решения по запуску этого финансирования, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр. Фото: EPA-EFE/Patrick Seeger

Это проблема.

мы обязуемся

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика"."Важный вопрос - это финансирование совместных проектов. Российско-французский совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (CEFIC) должен помочь нам развивать финансирование наших проектов. Вы знаете об американских санкциях, которые могут в какой-то мере заморозить определенное направление финансирования.Но нам нужно говорить о проблемах, потому что, если мы не будем говорить о проблемах, то мы не сможем найти решения. В течение предстоящих шести месяцев, соблюдая все условия международного права,запустить совместное франко-российское финансирование проектов", - подчеркнул Ле Мэр, сообщает "Интерфакс"."Мы будем искать инновационные решения, решения, которые необычны по своей сути. Я намерен вернуться в Россию в рамках двустороннего визита, чтобы убедиться, что мы продвигаемся в этом вопросе. Также мы встретимся с господином Орешкиным (главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным - прим. ред.) в Давосе (форум в Давосе пройдет во второй половине января - прим. ред.) и сверим часы на тему продвижения совместных проектов", - подчеркнул Ле Мэр.Орешкин заявил ранее, что французские банки не торопятся пересматривать свои подходы к финансированию российских клиентов, в том числе из-за санкций США и ЕС.