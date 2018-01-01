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      Morgan Stanley сократит 1,5 тысячи сотрудников по всему миру

      10.12 14:01Распечатать

      EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Банк Morgan Stanley сократит 1,5 тыс. рабочих мест по всему миру из-за неопределенности на мировых рынках, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники в банке.

      Отмечается, что под сокращение в следующем году в общей сложности попадут около 2,5% сотрудников банка.

      Источник издания подчеркнул, что Morgan Stanley часто вносит планы по сокращению персонала в конце года, но на этот раз объем этих сокращений оказался выше обычного.

      В 2015 г. банк сократил 1,2 тыс. сотрудников подразделения, работающего с ценными бумагами с фиксированной процентной ставкой.

      "Это продуманное управление расходами, - заявил один из источников. - Мы не говорим, что в грядущем году ситуация на рынке будет намного хуже…, но мы опасаемся, что она может и не стать лучше".

      Среди главных угроз для стабильности на рынке в банке отмечают торговые войны, которые ведет Дональд Трамп, президентские выборы в США, а также окончательный выход Британии из ЕС.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Morgan Stanley, сокращение, кадры

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