Орешкин признал, что инфляции неоткуда взяться

Годовая инфляция снизится в I квартале 2020 г. до 2,5% и продолжительное время останется гораздо ниже целевого уровня ЦБ - 4%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Максим Орешкин

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Существуют риски, что инфляция может в 2020 г. оказаться ниже даже базового прогноза МЭР - 3%, отметил Орешкин, сообщает "Интерфакс". "Мы сейчас видим риски того, что инфляция в следующем году будет ниже, чем в нашем базовом сценарии. Мы сейчас идем ниже той траектории, которая у нас заложена в прогнозе. Мы ожидали в 2019 г. 3,8%, сейчас ожидаем 3-3,1%. Мы уйдем до 2,5% в I квартале, и пока мы видим негативный импульс со стороны кредитования. И инфляции просто неоткуда взяться", - подчеркнул Орешкин."Потребительское кредитование сократит потребительский спрос, а действия по денежно-кредитной политике пока не привели ни к какому росту кредитной активности. Поэтому источников для инфляции вообще не вижу. Пока то, что сейчас есть, - это те тренды, которые оказывают на период очень продолжительной инфляции гораздо ниже целевого уровня ЦБ", - пояснил министр.На вопрос, как долго инфляция останется ниже 4%, Орешкин ответил: "Точно, что несколько кварталов будет находиться гораздо ниже. Весь 2020 г.".