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      Орешкин признал, что инфляции неоткуда взяться

      10.12 14:02Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Годовая инфляция снизится в I квартале 2020 г. до 2,5% и продолжительное время останется гораздо ниже целевого уровня ЦБ - 4%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

      Максим Орешкин

      Существуют риски, что инфляция может в 2020 г. оказаться ниже даже базового прогноза МЭР - 3%, отметил Орешкин, сообщает "Интерфакс". "Мы сейчас видим риски того, что инфляция в следующем году будет ниже, чем в нашем базовом сценарии. Мы сейчас идем ниже той траектории, которая у нас заложена в прогнозе. Мы ожидали в 2019 г. 3,8%, сейчас ожидаем 3-3,1%. Мы уйдем до 2,5% в I квартале, и пока мы видим негативный импульс со стороны кредитования. И инфляции просто неоткуда взяться", - подчеркнул Орешкин.

      "Потребительское кредитование сократит потребительский спрос, а действия по денежно-кредитной политике пока не привели ни к какому росту кредитной активности. Поэтому источников для инфляции вообще не вижу. Пока то, что сейчас есть, - это те тренды, которые оказывают на период очень продолжительной инфляции гораздо ниже целевого уровня ЦБ", - пояснил министр.

      На вопрос, как долго инфляция останется ниже 4%, Орешкин ответил: "Точно, что несколько кварталов будет находиться гораздо ниже. Весь 2020 г.".

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: инфляция, ЦБ, МЭР, Максим Орешкин, ДКП

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