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      "Ростех" поставил операторам оборудование по "пакету Яровой" на 10 млрд рублей

      10.12 15:16Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Предприятия "Ростеха" в 2019 г. поставили операторам связи системы хранения данных "Купол" для реализации требований "пакета Яровой" на 10 млрд руб.

      Фото: ТАСС

      Пакет антитеррористических законов ("пакет Яровой") вступил в силу с 1 октября 2018 г. и обязывает операторов связи, интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Ранее у операторов не было такого оборудования.

      "Уже в 2019 г. мы начали активно реализовывать закон Озерова - Яровой в части, касающейся поставки операторам связи систем хранения данных "Купол". Уже сегодня наши объемы превышают 10 млрд руб. В кооперацию вовлечено порядка 10 предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сообщил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса "Ростеха" Сергей Сахненко на конференции "Электроника в России: будущее отрасли".

      Сегодня уровень локализации узлов и модулей СХД "Купол" превышает 70%.

      По словам Сахненко, что "Ростех" мог наладить такие поставки еще в 2017 г., но этому помешала недобросовестная конкуренция и бюрократические проволочки.

      "Бюрократические проволочки не давали нам возможность выйти на рынок. То есть мы сталкивались, с одной стороны, с недобросовестной конкуренцией и демпингом со стороны иностранных вендоров. С другой стороны, нас органы исполнительной власти также не жаловали, и поэтому продвинуть свой продукт у нас не получалось", - заявил директор радиоэлектронного комплекса "Ростеха" (цитаты "Прайм").

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Ростех, хранение данных, закон Яровой

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