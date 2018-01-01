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      Госдума приняла закон об отмене комиссий за перевод денег между физлицами внутри одного банка

      10.12 14:17Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Госдума приняла закон об отмене так называемого "банковского роуминга" - взимания комиссии за переводы денег между физическими лицами внутри одного банка.

      "Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации", - отмечено в законе.

      "Мы поддержали закон, потому как он восстанавливает справедливость для жителей разных регионов, пользующихся услугами в рамках одной кредитной организации", - заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

      Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в октябре о подготовке законопроекта. По словам Медведева, кредитные организации пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не влекут никаких затрат. "Страна у нас большая. Но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - подчеркнул Медведев.

      Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Госдума, банк, денежный перевод, комиссия, Дмитрий Медведев

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