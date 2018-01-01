BofA прогнозирует снижение ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании

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Bank of America Merrill Lynch прогнозирует, что Банк России на заседании 13 декабря снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов и еще на 75 базисных пунктов в 2020 г., сообщил журналистам главный экономист по России и СНГ банка Владимир Осаковский.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика"."Инфляция продолжает замедляться, и она может оказаться существенно ниже нашего прогноза в 3,4% на конец года. Судя по еженедельной динамике, она окажется ниже этого показателя и даже ниже прогноза ЦБ в 3,2%. В этих условиях ключевую ставку надо снижать. Мы ждем продолжение снижения ставки ЦБ - на 25 базисных пунктов на этой неделе и еще на 75 базисных пунктов в следующем году", - сказал он.По мнению экономиста, инфляция в России в начале следующего года упадет до 2,8%, на этом основании нужно будет продолжать снижать ключевую ставку, и уже в в середине 2020 г. она может снизиться до 5,5%. В этих условиях BofA ожидает пересмотра нейтрального диапазона ключевой ставки ЦБ РФ.Банк на 2020 г. прогнозирует среднегодовой курс рубля на уровне 64 руб. за доллар. Из факторов поддержки национальной валюты Осаковский отметил общую стабильность со стороны глобальной экономики, ускорение роста российской экономики, а также ожидаемое расходование средств Фонда национального достояния (ФНБ).Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта до 6,5% годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря 2019 г.