Некоторые российские компании смогут покупать и продавать валюту на Мосбирже по курсу ЦБ

Российские компании-клиенты ряда российских брокеров получили возможность заключать на Московской бирже сделки купли-продажи по паре доллар/рубль, а также хеджировать валютный риск в продуктах и контрактах, привязанных к курсу Банка России по этой валютной паре.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика"."Российские компании-клиенты брокеров получили возможность заключать сделки с валютной парой "доллар США/российский рубль" по средневзвешенному курсу Московской биржи на 11:30, на основании которого устанавливается официальный курс Банка России. Сделки по средневзвешенному курсу позволяют российским компаниям с минимальными издержками покупать и продавать валюту, а также хеджировать валютный риск в продуктах и контрактах, привязанных к курсу Банка России по валютной паре", - сообщает Мосбиржа.Первыми брокерами, предоставившими своим корпоративным клиентам возможность заключать такие сделки, стали "Алор Брокер", ITI Capital и GrottBjorn.Заключение сделок по курсу ЦБ на Московской бирже доступно с апреля. Заявки на покупку-продажу валюты принимают с 09:30 до 10:00 и исполняют по средневзвешенному курсу на 11:30.Размер лота снижен с октября со $100 тыс. до $1 тыс. Стала доступной индикация заявок - возможность видеть наличие и направление заявок (покупка или продажа) по данному инструменту."Курс ЦБ является ключевым для валютного рынка. В конечном счете все банки, брокеры ориентируются на него, и предоставление этого курса напрямую, без спреда, фактически означает прямой выход на валютный рынок, но меньшими лотами, чем на межбанковском рынке. Курс на бирже всегда лучше, чем в банках, выгоднее для покупателя или продавца валюты. И когда исчезает посредник в виде банка или обменного пункта, вы больше "не кормите" этого посредника", - заявил аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов в интервью РИА "Новости".