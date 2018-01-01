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      Объем нового банковского кредитования в Китае в ноябре превысил прогноз

      10.12 15:04Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Китайские банки в ноябре увеличили выдачу новых кредитов сильнее, чем ожидалось, после резкого сокращения месяцем ранее.

      Фото: EPA/MARK

      Объем нового банковского кредитования в Китае в национальной валюте составил в прошлом месяце 1,39 трлн юаней ($197,47 млрд), показали данные Народного банка Китая.

      В октябре банки выдали новые кредиты на сумму 661,3 млрд юаней. Это минимальный показатель с декабря 2017 г.

      Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что объем нового банковского кредитования в ноябре составит 1,2 трлн юаней.

      Банковское кредитование в Китае обычно восстанавливается в ноябре после сезонного спада в октябре, на который выпадает недельный национальный праздник.

      Кредиты домохозяйствам, в основном ипотечные, увеличились до 683,1 млрд юаней с 421 млрд юаней в октябре. Корпоративные кредиты подскочили до 679,4 млрд юаней со 126,2 млрд юаней.

      В целом объем непогашенных кредитов в юанях в прошлом месяце вырос на 12,4% в годовом выражении после аналогичного увеличения в октябре. Аналитики ожидали замедления роста до 12,3%.

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      Агрегат денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) в ноябре вырос на 8,2% в годовом выражении после увеличения на 8,4% месяцем ранее. Аналитики ожидали сохранения октябрьских темпов роста.

      Рост совокупного объема финансирования, включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, размещение акций и облигаций, в Китае в прошлом месяце вновь составил 10,7%. В октябре рост замедлился до 10,7% с 10,8% в сентябре.

      Совокупное социальное финансирование в ноябре составило 1,75 трлн юаней против 618,9 млрд месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост показателя до 1,5 трлн юаней.

      Вторая по величине экономика мира выросла в III квартале на 6%, минимальными темпами почти за три десятилетия.

      Пекин с прошлого года принял множество мер по поддержке экономики в условиях слабого внутреннего спроса и торговой войны с США.

      Народный банк Китая снизил норму обязательных резервов (RRR) для банков семь раз с начала 2018 г., чтобы стимулировать кредитование.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в ноябре центробанк снизил годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR), свою новую основную ставку по кредитам, на пять базисных пунктов - с 4,20% до 4,15%. Пятилетняя LPR была снижена с 4,85% до 4,80%.

      Снижение LPR приводит к уменьшению стоимости заимствований для компаний и потребителей в условиях замедления экономики.

      До этого регулятор объявил о снижении ставки по семидневным операциям обратного РЕПО с 2,55% до 2,50%.

      Ранее в ноябре Народный банк Китая снизил процентную ставку по однолетним среднесрочным кредитам MLF впервые с 2016 г. Ставка была снижена с 3,30% до 3,25%.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, кредитование, кредиты, Народный банк Китая

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