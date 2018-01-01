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      Доверие инвесторов к экономике Германии выросло в декабре

      10.12 15:01Распечатать

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Доверие инвесторов к экономике Германии увеличилось в декабре, о чем свидетельствует рост соответствующего индекса до 10,7 пункта с минус 2,1 пункта в предыдущем месяце, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

      Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что показатель вырастет только до 1,1 пункта.

      Кроме того, индекс текущих экономических условий в Германии в отчетном месяце увеличился до минус 19,9 пункта с минус 24,7 пункта в ноябре. Аналитики прогнозировали рост индикатора до минус 22,3 пункта.

      А индекс текущих экономических условий в еврозоне в декабре увеличился до минус 14,7 пункта с минус 19,6 пункта месяцем ранее, индекс экономических ожиданий - до 11,2 пункта с минус 1 пункта.

      Президент ZEW Ахим Вамбах пояснил в релизе, что поддержали показатели растущие надежды, что немецкий экспорт и частное потребление будут развиваться лучше, чем раньше.

      Эта надежда объясняется высоким положительным сальдо внешней торговли Германии, а также относительно устойчивым экономическим ростом в ЕС в III квартале и стабильным рынком труда в Германии, отметил Вамбах.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: прогноз, ZEW, Ахим Вамбах, Германия

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