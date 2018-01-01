Доверие инвесторов к экономике Германии выросло в декабре

Доверие инвесторов к экономике Германии увеличилось в декабре, о чем свидетельствует рост соответствующего индекса до 10,7 пункта с минус 2,1 пункта в предыдущем месяце, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что показатель вырастет только до 1,1 пункта.Кроме того, индекс текущих экономических условий в Германии в отчетном месяце увеличился до минус 19,9 пункта с минус 24,7 пункта в ноябре. Аналитики прогнозировали рост индикатора до минус 22,3 пункта.А индекс текущих экономических условий в еврозоне в декабре увеличился до минус 14,7 пункта с минус 19,6 пункта месяцем ранее, индекс экономических ожиданий - до 11,2 пункта с минус 1 пункта.Президент ZEW Ахим Вамбах пояснил в релизе, что поддержали показатели растущие надежды, что немецкий экспорт и частное потребление будут развиваться лучше, чем раньше.Эта надежда объясняется высоким положительным сальдо внешней торговли Германии, а также относительно устойчивым экономическим ростом в ЕС в III квартале и стабильным рынком труда в Германии, отметил Вамбах.