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      "Нафтогаз" в декабре снизил цену на газ для населения Украины на 13%

      10.12 15:50Распечатать

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Украинская энергетическая компания "Нафтогаз" в декабре снизила цену на газ для населения страны на 13% до 4,277 тыс. гривен (около $180) за 1 тыс. куб. м, сообщила пресс-служба компании.

      Ранее "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,8 тыс. гривен (около $200) за 1 тыс. куб. м.

      "В декабре 2019 г. цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО (льготные условия), составит 4277 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки и транспортных расходов). Это на 13% ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 г.", - говорится в сообщении.

      По данным компании, по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, однако при этом регулируемая цена в декабре снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Украина, Нафтогаз, цена на газ

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