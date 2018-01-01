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      Рост индекса оптимизма малого бизнеса США в ноябре стал сильнейшим с мая 2018 года

      10.12 15:57Распечатать

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Индекс оптимизма малого бизнеса в США увеличился в ноябре, при этом месячный рост был самым сильным с мая 2018 г.

      Как сообщила Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB), владельцы компаний продолжали инвестировать, нанимать работников и повышать зарплаты.

      Индекс оптимизма малого бизнеса США по версии NFIB в ноябре вырос до 104,7 со 102,4 в октябре. Из 10 компонентов общего индекса выросли семь.

      Федерация каждый месяц проводит опрос малых компаний США, на которые приходится почти половина рабочих мест в частном секторе. Экономисты используют данные NFIB для оценки состояния внутреннего спроса и экстраполяции тенденций найма и оплаты труда на экономику в целом.

      Рост индекса в ноябре во многом обеспечило увеличение на десять пунктов индикатора прибылей, то есть доли владельцев компаний, сообщивших о позитивном тренде прибылей, сказали в NFIB.

      Результаты опроса 500 компаний в ноябре показали рост доли владельцев, считающих, что сейчас подходящее время для развития, на шесть пунктов по сравнению с октябрем, а доля тех, кто ожидает улучшений условий ведения бизнеса, выросла на три пункта.

      Индикатор неопределенности в ноябре снизился на 6 пунктов до 72 на фоне ослабления обеспокоенности вероятностью рецессии.

      "Владельцы компаний активно подвигают планы развития бизнеса, доказывая, что при поддержке властей они тратят деньги так, как им это выгодно: инвестируют, нанимают сотрудников, повышают зарплаты", - сказал главный экономист NFIB Уильям Дункельберг, имея в виду стимулирующие условия налогообложения и регулирования.

      В ноябре, как и в октябре, около 30% владельцев малых компаний заявили, что в ноябре повысили оплату труда, а 26% респондентов ответили, что намереваются повысить ее в ближайшие месяцы.

      В среднем число работников на одну компанию в ноябре увеличилось на 0,29, и этот рост был самым большим с мая.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: США, малый бизнес, NFIB, оптимизм малого бизнеса

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