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      WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов

      10.12 15:30Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Компания WhatsApp объявила о прекращении работы мессенджера на миллионах смартфонов по всему миру в феврале 2020 г. с устаревшей операционной системой.

      EPA-EFERITCHIE B. TONGO

      Это касается старых iPhone и смартфонов с устаревшей операционной системой Android, устройств с ОС Windows Mobile.

      С 1 февраля 2020 г. исключается создание новых аккаунтов пользователям с Android 2.3.7 и старше, iOS 7 и старше.

      WhatsApp перестанет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря 2019 г, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 - с февраля.

      Компания сосредоточит усилия на работе мессенджера в мобильных устройствах, которые используют подавляющее большинство людей.

      Компания WhatsApp Inc. основана создателями мессенджера Яном Кумом и Брайаном Эктоном 24 февраля 2009 г. В 2014 г. приложение купила Facebook. Приложением пользуется более миллиарда человек.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: мобильные приложения, WhatsApp, мессенджер

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