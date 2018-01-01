WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов

Компания WhatsApp объявила о прекращении работы мессенджера на миллионах смартфонов по всему миру в феврале 2020 г. с устаревшей операционной системой.

EPA-EFERITCHIE B. TONGO

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Это касается старых iPhone и смартфонов с устаревшей операционной системой Android, устройств с ОС Windows Mobile.С 1 февраля 2020 г. исключается создание новых аккаунтов пользователям с Android 2.3.7 и старше, iOS 7 и старше.WhatsApp перестанет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря 2019 г, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 - с февраля.Компания сосредоточит усилия на работе мессенджера в мобильных устройствах, которые используют подавляющее большинство людей.Компания WhatsApp Inc. основана создателями мессенджера Яном Кумом и Брайаном Эктоном 24 февраля 2009 г. В 2014 г. приложение купила Facebook. Приложением пользуется более миллиарда человек.