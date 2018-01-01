Медведев назвал товары, импорт которых удалось заместить российскими образцами

В список оборудования и товаров, импорт которых удалось заместить, вошли ДНК-тесты, реанимационное, неонатальное, анестезиологическое медицинское оборудование, системы бурения для нефтяных и газовых месторождений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика"."Приведу только несколько примеров успешной работы по созданию новых материалов и продукции. Это ДНК-тесты, которые помогут вовремя выявить тяжелые заболевания, включая онкологические. Это современное реанимационное, неонатальное, анестезиологическое медицинское оборудование. Это системы бурения в нефтяных и газовых месторождениях. Это материалы, которые применяются в строительстве дорог, в автопроме, в нефтегазовом секторе", - отметил Медведев на заседании правкомиссии по импортозамещению, сообщат "Прайм".В России построен ряд новых заводов. "Сегодня у нас действуют 23 отраслевых плана мероприятий по импортозамещению в приоритетных гражданских отраслях промышленности. Многие из них рассчитаны на период до 2021 г. Следующий год - последний. Нужно их эффективность оценить с учетом тех приоритетов, которые определены в национальных проектах и в комплексном плане модернизации, в том числе по увеличению объемов экспортных поставок", - подчеркнул Медведев.В рамках действующих планов предусмотрено более 1,7 тыс. проектов по импортозамещению. "Они сейчас на разных уровнях исполнения, более двух третей уже заработали", - заключил премьер-министр.