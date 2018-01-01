Какие отрасли больше всего выиграют от внедрения 5G?

Сегодня Россия и весь мир стоят на пороге внедрения нового, пятого поколения мобильной связи. Завершение этапа тестирования и утверждение стандартов ожидается не ранее 2020 г. По прогнозам аналитиков, инвестиции в 5G откроют перед компаниями широкий спектр возможностей. Технология позволит организациям, ведущим разработки в сфере VR, AR, "умных" городов, цифрового здравоохранения, заметно ускорить передачу данных.

Интеллектуальные системы безопасности

Дополненная и виртуальная реальности

Умные города

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".О том, какие области высоких технологий изменит 5G в ближайшем будущем, изданию "Вести.Экономика" рассказал Николай Харитонов, глава представительства Vertiv в России и Белоруссии. Компания Vertiv провела исследование, охватившее более 100 крупных компаний, которые при разработке своих решений используют EDGE-технологии (3G, 4G). На основании исследования были выделены индустрии, которые больше всего нуждаются в ускоренной передачи данных и других возможностях, предоставляемых 5G.В системах безопасности сейчас активно применяется распознавание изображений и лиц в реальном времени в высоком разрешении. В основном подобные решения используются для идентификации потенциально опасных людей на массовых мероприятиях.Впервые системы распознавания лиц были использованы в 2018 г. на выступлениях популярной американской певицы Тейлор Свифт в разных странах. Служба охраны установила за пределами площадки специальный экран, где демонстрировались интересные для фанатов видеоролики с репетиций певицы.Когда посетители концерта останавливались, чтобы посмотреть видео, камеры делали снимки их лиц и сразу же отправляли их в командный центр, где они сравнивались с фотографиями известных преследователей Тейлор Свифт. Применение 5G сократило бы время задержек и увеличило пропускную способность канала передачи данных, что позволило бы проверять большее количество посетителей, а также предоставлять мгновенный доступ к базам.Дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR) – это технологии, требующие большой пропускной способности, с которыми как раз спокойно может справиться 5G. Но AR и VR — это не только про иммерсивные игры, являющиеся чуть ли не самым обсуждаемым вариантом использования нового способа передачи данных.Дополненная реальность все активнее применяется в медицине, военной подготовке и в удаленном управлении ИТ-оборудованием. При помощи технологии 5G возможности каждой отраслей станут намного шире. Например, при помощи сенсорных устройств будет возможно взаимодействовать с виртуальными 3D-объектами в пространстве, благодаря чему будущие хирурги смогут проводить виртуальные операции для тренировки тонких хирургических техник, которые применяются при сшивании кровеносных сосудов или проведении других манипуляций.Технические специалисты могут получать быстрый доступ к 3D-моделям или другим объектам визуализации, чтобы проводить диагностику и ремонт оборудования или осуществлять работу удаленно, помогая сотрудникам на местах устранить возникшие проблемы. В военной сфере дополненная реальность и сенсорные вычисления могут помочь при подготовке солдат к потенциально опасным заданиям, таким как обезвреживание бомб.Технология виртуальной реальности требует гораздо более высокой скорости передачи данных (80-100мбит/с). Первые примеры совместной работы VR и 5G — это спорт.Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) первая внедрила технологию виртуальной реальности для трансляций своих матчей 2016-2017 гг. и существенно расширила ее возможности в следующем (2018-2019 гг) — она предлагает трансляцию матчей в формате VR каждый вечер, в то время как раньше матчи в таком формате транслировались лишь раз в неделю. Кроме того, NBA увеличили модельный ряд поддерживаемых гарнитур виртуальной реальности — теперь болельщики могут смотреть матчи, сидя рядом со своими друзьями на виртуальных трибунах.Еще одна область, которая получит новые возможности после внедрения 5G — это "умные" города. Главные области его применения — автономный транспорт и контроль за состоянием города в целом. Эти операции основаны на постоянно улучшаемых алгоритмах машинного обучения, которые из-за огромного количества данных, собираемых различными датчиками по всему городу, выполняют свою работу недели или даже месяцы.Поэтому возникает необходимость собрать все данные с сотен и тысяч датчиков в центральной точке и объединить их с возможностью доступа к разнообразным внешним источникам информации о погоде, запланированных дорожных работах, ДТП и т. д. 5G станет важным компонентом городов будущего.Чтобы получить представление об объеме данных, который регулярно генерируется в "умном" городе, рассмотрим пример испанского города Сантандер, который выступает в роли тестовой площадки для различных smart технологий. Там есть более 12 тыс. датчиков для обеспечения интенсивных транспортных потоков, мониторинга состояния окружающей среды, а также для сообщения о происходящих событиях.Чтобы обеспечивать все эти функции, разнообразные датчики в городе ежедневно производят более 300 тыс. наблюдений. Для того чтобы контролировать и использовать всю информацию для "умных" городов, будет необходима более ускоренная передача данных, которая возможна как раз при помощи 5G.