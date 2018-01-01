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      Франция оштрафовала Morgan Stanley на 20 млн евро за манипуляции на рынке госдолга

      10.12 15:33Распечатать

      Фото: Romuald Meigneux/SIPA

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Американский инвестбанк был оштрафован по обвинению в манипуляциях с гособлигациями Бельгии и Франции.

      Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) сообщило о предъявлении штрафа в размере 20 млн евро Morgan Stanley & Co International plc.

      По утверждению французского регулятора, в июне 2015 г. трейдеры Morgan Stanley в лондонском офисе банка "манипулировали ценами" на гособлигации Франции и Бельгии. Как отмечается, покупка и последующая продажа французских гособлигаций совершались по "искусственным ценам".

      В сентябре 2015 г. со стороны Morgan Stanley проводилась манипуляция фьючерсами на гособлигации Бельгии и Франции. В Управлении по финансовым рынкам Франции заявили о том, что действия американского инвестбанка привели к "искажению картины реального состояния суверенного долгового рынка Франции".

      Рубрики: Облигации, Финансы

      Метки: Morgan Stanley, госдолг, Франция, штраф, Бельгия, манипуляции

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