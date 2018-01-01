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      Еврокомиссия сожалеет об остановке апелляционного органа ВТО

      10.12 17:38Распечатать

      Martial Trezzini/EPA-EFE

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Остановка работы апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО) с 11 декабря 2019 г. станет серьезной проблемой для международной торговли, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии.

      "Апелляционный орган ВТО перестанет функционировать с завтрашнего дня. Этот факт достоин сожаления, а также является серьезным ударом по международной торговой системе, основанной на правилах", - сказал он.

      США много месяцев подряд блокировали начало выбора новых членов апелляционного органа ВТО, и ситуация пришла к тому, что число заседателей в этом органе с завтрашнего дня становится недостаточным для его работы.

      Страны-члены ВТО имеют возможность решать торговые споры внутри организации, к примеру, если одно государство повысило пошлины на импорт продукции, а другая страна считает это несправедливым.

      Стороны могут договориться мирно. Если этого не происходит, то дело передается в орган по разрешению споров ВТО, который выносит решение на основе правил организации. Если стороны не удовлетворены решением, они могут обратиться в апелляционный орган.

      Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин ранее заявлял, что заморозка работы апелляционного органа ВТО вызывает очень большое сожаление. По его словам, РФ в последнее время выигрывает все больше и больше дел в ВТО и отстаивает свои права в этой организации. В связи со сложившейся ситуацией ряд дел может "зависнуть", отмечал Орешкин.

      Россия находится в тесном контакте с Еврокомиссией, которая представляет Евросоюз в ВТО, по двустороннему соглашению о разрешении споров после заморозки работ апелляционного органа ВТО, диалог идет позитивно, заявил Орешкин.

      Как писали "Вести.Экономика", ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявляла, что Евросоюз продолжит искать пути для реформирования ВТО, ведь кризис в организации намного сильнее, чем проблема возможной остановки работы апелляционного органа в декабре.

      "Мы продолжим смотреть, как мы можем реформировать, усилить и модернизировать ВТО, потому что кризис в ВТО намного больше, чем ситуация с апелляционным органом", - сказала она.

      Рубрики: Европа

      Метки: ВТО, торговля, Еврокомиссия, Минэкономразвития, Максим Орешкин

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