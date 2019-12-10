ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Американская CBOE покупает клиринговую компанию EuroCCP

      10.12 18:12Распечатать

      Фото: Bloomberg

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". CBOE Global Markets выкупает доли в одной из крупнейших клиринговых палат Европы - у бирж Euronext и Nasdaq, а также нидерландского банка ABN Amro и холдинговой компании Depository Trust & Clearing Corporation.

      В CBOE Global Markets сообщили о заключении окончательного соглашения о приобретении EuroCCP. Завершение сделки планируется в первой половине 2020 г.

      В пресс-службе биржи Euronext подтвердили продажу CBOE 20%-го миноритарного пакета в клиринговой компании, отметив, что за продажу данного пакета акций компания получит 9 млн евро.

      До сделки CBOE Global Markets уже принадлежала 20%-я доля в EuroCCP. Тем самым за выкуп 80% у Euronext, Nasdaq, ABN Amro и DTCC компания, которой принадлежит Чикагская биржа опционов (CBOE) и оператор бирж BATS Global Markets, заплатит, при прочих равных условиях, около 36 млн евро.

      Рубрики: Финансы

      Метки: M&A, CBOE, Чикагская биржа опционов, EuroCCP

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить