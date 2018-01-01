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      Госдума заморозила накопительную часть пенсий до 2022 года

      10.12 16:10Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год - до 2022 г. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 г.

      Все взносы, которые работодатели переводят за сотрудников в Пенсионный фонд России (ПФР), пошли в страховую часть пенсий, но не в накопительную. Власти заявляли, что заморозка - временная мера, но ее действие продлевали несколько раз.

      В декабре 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон, который продлил заморозку до 2021 г. За четыре года действия этой меры российский бюджет сэкономил 2 трлн руб., отмечает "КоммерсантЪ".

      Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР на 2020-2022 гг. Дефицит ПФР составит в 2020 г. 118,4 млрд руб., в 2021 г. - 28,5 млрд руб., в 2022 намечен профицит в размере 18,5 млрд руб.

      В следующем году социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличат на 7%. Страховая пенсия вырастет на 6,6%.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Владимир Путин, Госдума, пенсия, ПФР, страховая пенсия

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