Госдума заморозила накопительную часть пенсий до 2022 года

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год - до 2022 г. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 г.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Все взносы, которые работодатели переводят за сотрудников в Пенсионный фонд России (ПФР), пошли в страховую часть пенсий, но не в накопительную. Власти заявляли, что заморозка - временная мера, но ее действие продлевали несколько раз.В декабре 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон, который продлил заморозку до 2021 г. За четыре года действия этой меры российский бюджет сэкономил 2 трлн руб., отмечает "КоммерсантЪ".Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР на 2020-2022 гг. Дефицит ПФР составит в 2020 г. 118,4 млрд руб., в 2021 г. - 28,5 млрд руб., в 2022 намечен профицит в размере 18,5 млрд руб.В следующем году социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличат на 7%. Страховая пенсия вырастет на 6,6%.