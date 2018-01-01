Народный банк Китая начинает закрытый тест цифрового юаня

Народный банк Китая (PBoC) готовится протестировать систему электронных платежей в цифровой валюте (DC/EP) в городах Шэньчжэнь и Сучжоу, передает китайское новостное агентство Caijing. Источник издания сказал, что центробанк Китая дал компаниям практически полную свободу действий, поощряя конкуренцию между ними.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика"В качестве площадки для тестирования цифрового юаня выбраны семь госпредприятий: четыре коммерческих банка и три телекоммуникационных гиганта — государственные China Mobile, China Telecom и China Unicom. Как рассказали в народном банке, пилотная программа затронет сферу транспорта, образования, торговли и медобслуживания. Некоторые банки также решили сотрудничать с телекоммуникационными компаниями для разработки SIM-карт со встроенными цифровыми кошельками, а другие создали свои собственные приложения для хранения.Как сообщает местное издание Caijing, испытания цифровой валюты начнутся уже в конце декабря, а в 2020 году проект будет активно продвигаться.Новая система предполагает, что Народный банк Китая будет начислять новую цифровую валюту коммерческим банкам взамен на резерв в юанях. Далее граждане и компании могут открывать кошельки в этих банках, чтобы получить возможность использовать новое средство электронного платежа.В Народном банке Китая очень тщательно подошли к разработке собственной криптовалюты. Пекин основательно защитил свои разработки в области цифровизации и криптографии, получив патенты на все те изобретения, которые будут использоваться при обращении криптовалютного юаня, в том числе на фирменный цифровой кошелек, с помощью которого можно будет получать доступ ко всем государственным услугам страны, а также в перспективе принимать участие в народном голосовании.Как сообщали ранее "Вести.Экономика", электронная платежная система станет гибридом нынешней сети электронных платежей Народного банка Китая, банковской инфраструктуры и других платежных систем, таких как Alipay и WeChat Pay. Как рассказал Джек Ли, управляющий партнер инвестиционной фирмы HCM Capital, поддерживаемой Foxconn Technology Group, в китайской системе будут использованы преимущества криптографии и технологии блокчейн: в их числе низкие издержки и безопасность.И это только усилит платежную систему КНР, отмечает Ли. По его словам, введение цифровой валюты позволит китайскому ЦБ усилить контроль за перемещением денег. По словам главы HCM Capital, НБК уже активно отслеживает серийные номера банкнот. Блокчейн только расширит его возможности.В октябре заместитель главы Государственного управления валютного контроля КНР (SAFE) Лю Лэй заявил на форуме в Шанхае, что Пекин стремится применять технологии блокчейн и искусственного интеллекта в трансграничном финансировании и расчетах в рамках широкой стратегии сохранения конкурентоспособности в эпоху цифровых финансов. Незадолго до этого председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важную роль технологии блокчейн в новом раунде технологических инноваций и промышленной трансформации и призвал приложить больше усилий для ускорения развития в этом секторе.Как отмечает CNBC, некоторые эксперты указывают на то, что виртуальные валюты могут увеличить риски мошенничества, особенно отмывания денег и финансирования терроризма. При этом многие страны до сих пор не приняли конкретных решений по регулированию в этой области.Как сообщила CNBC государственный секретарь Швейцарии по вопросам международных финансов Даниэла Стоффель, ее не удивляют планы Китая. И она ожидает, что другие страны последуют примеру Пекина. "Если правительства наконец-то осознают, что сейчас это действительно происходит, а вопросы и вызовы, которые предполагает электронная валюта, теперь реальны, я надеюсь, это придаст дополнительный импульс решениям на глобальном уровне", - заявила она.Ожидается, что проект цифрового стейблкоина будет принят населением, особенно учитывая, что электронные платежи в Китае достигли проникновения во все слои общества, от молодежи до лиц пожилого возраста. Местные пенсионеры, которые посещают рынки, часто не носят с собой наличных китайских юаней, а используют в качестве инструмента оплаты даже не банковские карты, а приложения в смартфоне, а также платежные функции в местных социальных сетях, в частности, в WeChat.Народный банк Китая ранее заявлял, что криптоюань "все еще находится в процессе изучения и тестирования", поэтому все сообщения о том, что он уже поступил в обращение, распространяют исключительно мошенники.Новая криптовалюта может использоваться как инструмент для осуществления платежей даже в том случае, если долларовые расчеты оказываются ограниченными Вашингтоном, тем самым делая ставку на то, что криптовалютный юань должен потеснить доллар США как внутри американской экономики, так и на глобальной финансовой арене. При этом ставится цель, чтобы центральные банки все большего числа стран мира стали бы использовать цифровой юань в качестве резервной валюты.