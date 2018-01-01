Подошел ли к концу цикл снижения ставок ФРС?

Мировые рынки взяли краткосрочную паузу в ожидании последнего в уходящем году заседания Федеральной резервной системы. Решение по процентной ставке будет оглашено в среду 11 декабря, и в этот раз инвесторы вряд ли будут ждать от Джерома Пауэлла сюрпризов, считает Павел Веревкин, инвестиционный стратег "АЛОР Брокер".

Павел Веревкин, инвестиционный стратег "АЛОР Брокер"

Процент безработных в США

Источник: Министерство труда США

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика"."По оценкам CME Group, 99,3% аналитиков ожидают, что ставка будет сохранена на текущей отметке, равной 1,5-1,75% годовых. В этом вопросе я полностью разделяю точку зрения коллег. Поводом для такого единогласного решения стала пятничная статистика по рынкам труда. Согласно данным, предоставленным Министерством труда США, в ноябре безработица в стране снизилась до 3,5%. В то же время число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 266 тыс., при том, что аналитики прогнозировали ранее 186 тыс. Это рекордный рост с 1998 г.Подобная статистика станет весомым аргументом в споре с презентом США Дональдом Трампом, который активно критикует ФРС за медленное снижение ставок, и, само собой, Джером Пауэлл не упустит шанс продемонстрировать независимость регулятора в принятии решений.Помимо сильной статистики новых рабочих мест и уровню безработицы, находящимся вблизи 50-летних минимумов, экономика США демонстрирует и другие позитивные сигналы. Так, согласно данным Министерства торговли США показатель роста экономики за III квартал был пересмотрен с первоначальной оценки 1,9% до уровня 2,1%, а инфляция в стране остается стабильной. Оптимизм, который ранее Федеральная резервная система выражала относительно экономики США, стал проявляться в цифрах: судя по всему, цикл смягчения ставки подошел к концу.Полагаю, что реакция мировых индексов на решение по ставке останется сдержанной, так как новость уже учтена рынком, а основными событиями, способными повлиять на настроения инвесторов на этой неделе, станут пятничные данные по ВВП США за III квартал и, конечно же, новости относительно урегулирования торговых разногласий между США и Китаем".