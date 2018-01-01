В январе-ноябре из России вывели $33,7 млрд

Чистый отток капитала из России сократился в январе-ноябре на 37,6% в годовом выражении до $33,7 млрд против $54 млрд в январе-ноябре 2018 г., сообщает Банк России.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Наибольшее влияние на показатель оказало сокращение иностранных обязательств российских банков и увеличение внешних требований прочих отраслей, которые частично возмещены привлечением в небанковские отрасли денег нерезидентов.По предварительной оценке, чистый отток капитала составил в январе-октябре $31,6 млрд. Соответственно отток в ноябре мог составить $2,1 млрд.По прогнозу ЦБ, в 2019 г. отток капитала составит $37 млрд при среднегодовой цене нефти $63 за баррель.