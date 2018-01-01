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      Премьер-министр Украины допустил продолжение переговоров с Россией в условиях "газовой войны"

      10.12 16:36Распечатать

      Фото: Global Look Press

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Глава украинского кабинета министров Алексей Гончарук в своем сообщении в соцсетях заявил о том, что Киев якобы "достиг своей цели в газовом вопросе" за счет вывода обсуждения вопроса с транзитом газа "за пределы обсуждения ситуации на Донбассе".

      По его словам, на Украине "полностью готовы" к продолжению переговоров в условиях "газовой войны" – логику украинских властей "поддерживает ЕС и решение Стокгольмского арбитража", при этом Гончарук заявил о том, что строительство газопровода "Северный поток-2" пока не завершено.

      Гончарук также добавил, что украинским властям "нужен долгосрочный контракт" и что они готовы "принять долг газом".

      Вопрос о продолжении транзита российского газа через Украину был обсужден на высшем уровне в ходе "нормандского саммита" в Париже. Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи заявил о том, что Украина может получать газ по гораздо более низкой стоимости, чем в настоящее время, "если мы договоримся о совместной честной работе".

      Рубрики: Европа

      Метки: переговоры, Владимир Путин, газовая война, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук

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