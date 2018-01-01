Чиновники отложили утвержденный закон об обманутых дольщиках

Депутаты обратятся к Дмитрию Медведеву по поводу обманутых дольщиков. До сих пор нет отмены НДФЛ для обманутых дольщиков из-за медлительности чиновников: они не издали подзаконные акты, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Проблему выплат обманутым дольщикам поднял во время выступления на пленарном заседании председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он отметил, что до сих пор не исполнено поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева об отмене НДФЛ для обманутых дольщиков.Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал поднятый вопрос серьезным и попросил полномочного представителя правительства Александра Синенко рассказать, почему не издан правовой акт, позволяющий закону работать, а членам ЖСК получать выплаты.Александр Синенко отметил, что проект документа проходит процедурный этап."Закон принят от имени народа Российской Федерации, президент закон подписал — в чем проблема? Есть предложение подготовить обращение к председателю правительства. Учитывая, что он поддержал нас в этом вопросе, высказать слова благодарности за это, но вместе с этим обратить внимание на то, что ведомства и министерства до сегодняшнего дня не подготовили проект нормативного акта", - сказал председатель ГД.Он также призвал фракцию "Единая Россия" быстрее внести проект об отмене НДФЛ для обманутых дольщиков. Руководитель фракции Сергей Неверов сообщил, что она уже внесена и будет принята Государственной думой в ближайшее время."На XIX съезде партии "Единая Россия" председатель партии заявил позицию [о необходимости освобождения от НДФЛ компенсационных выплат дольщикам]. По итогам региональной недели я анонсировал с думской трибуны, что поправка будет подготовлена и будет внесена. Сегодня она внесена", - рассказал Сергей Неверов. Он пояснил, что речь идет о том, что инициатива оформлена как поправка ко второму чтению одного из законопроектов, который планируется к рассмотрению ГД уже на этой неделе, что позволит максимально быстро ее принять.