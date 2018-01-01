В первом чтении принят пакет о защите капиталовложений и инвестиций

Госдума 10 декабря приняла в первом чтении пакет законопроектов о защите и поощрении инвестиций.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркнул, что необходимо принять эффективное законодательство о защите инвестиций, которое создаст условия для развития экономики.Меры вводят мораторий на изменение ставок по налогу на прибыль, имущество и землю, и неизменность регуляторных условий ведения бизнеса для различных отраслей в зависимости от суммы инвестиций.Например, для проектов с объемом инвестиций от 10 млрд руб. дополнительно вводится фиксации вывозных таможенных пошлин, тарифов на услуги естественных монополий и ряда неналоговый платежей, а также фиксацию порядка возмещения НДС."Основная цель законопроектов – создать благоприятные условия для инвестиций и стимулировать развитие российской экономики, — подчеркнул Вячеслав Володин. – Учитывая важность темы, на обсуждение в первом чтении мы пригласили представителей бизнеса, непарламентских партий"."Еще до рассмотрения пакета законопроектов о защите инвестиций в первом чтении мы обсудили его с представителями профессионального сообщества, экспертами. Поступившие предложения были отражены в постановлении, которое Государственная дума приняла одновременно с рассмотрением пакета. В этом документе отмечается, что ко второму чтению правительство должно предоставить информацию о подзаконных актах, необходимых для реализации законов после их принятия, и сведения об эффективности федеральных органов исполнительной власти по привлечению инвестиций", - сказал председатель ГД."Ко второму чтению законопроекты планируется дополнить нормами прямого действия, снизить требования к объему инвестиций по ряду отраслей экономики, уточнить понятийный аппарат и предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Володин."Правила инвестирования должны быть прозрачными и предсказуемыми. Для бизнеса важна стабильность и достижимость поставленных целей. Поэтому необходимо принять законы, которые создадут условия для развития нашей экономики", - отметил председатель Госдумы.