Собственники жилья в многоквартирных домах получат право на придомовой участок земли

Законодатели предложили прописать в законе запрет на оформление земельного участка по контуру многоквартирного дома, то есть без учета дополнительной жизненно важной территории.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте России одобрил проект соответствующих поправок в Жилищный и Земельный кодексы, пишет "Российская газета".Законопроект разработан в целях защиты прав собственников жилых помещений в многоквартирных домах при образовании земельных участков под домами, заявил председатель Совета, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.По его словам, закон защитит конституционное право граждан на получение равноценного возмещения в случае изъятия жилого помещения для государственных и муниципальных нужд. Властям запретят сносить дом до оформления его земельных границ. Сегодня закон разрешает принимать решение об изъятии дома без оформленного земельного участка.В случае принятия закона власти будут обязаны оформлять землю под домом и лишь после этого принимать решение об изъятии дома для госнужд. Соответственно вырастут размеры компенсации жильцам.Кроме того, закон предлагает установить запрет на оформление земельного участка под многоквартирным домом по границам дома, то есть без учета территории, необходимой для обслуживания данного дома и иных объектов, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.Закон позволит предотвратить нарушение прав и законных интересов граждан, четко отделив порядок образования земельного участка под многоквартирным домом от порядка изъятия жилого помещения для общественных нужд.