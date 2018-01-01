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      В Германии назвали атакой на ЕС санкции против "Северного потока-2"

      11.12 11:53Распечатать
      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Новые санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" ударят по суверенитету и энергобезопасности Евросоюза, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Гермес. В ответ ЕС закроет СПГ-проекты США в Европе.

      Фото: Nord Stream 2

      9 декабря 2019 г. Конгресс США одобрил в оборонном бюджете на 2020 г. (NDAA FY20) введение санкций против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", сообщали "Вести.Экономика".

      "Для обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкций против связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - сообщается в законе о военном бюджете США.

      Санкции США направлены против европейских компаний, европейских судов-укладчиков, которые участвуют в трубопроводном проекте "Северный поток-2" (Nord Stream 2), отмечается в заявлении бизнеса Германии.

      "Если эти санкции вступят в силу - это станет прямым ударом по суверенитету Европейского союза", - предупреждает председатель Восточного комитета, Восточноевропейской ассоциации немецкого бизнеса (OAOEV) Оливер Гермес.

      Он напомнил, что "все необходимые разрешения для завершения Nord Stream 2 были получены в ЕС и соответствующие правила для эксплуатации были приняты". Он назвал попытку влияния США на ЕС не просто недружественным актом, но и угрозой трансатлантическим отношениям.

      Структура "Северного потока-2"

      По мнению Гермеса, санкции США также могут поставить под угрозу продолжающийся процесс разрядки между Украиной и Россией: "В Париже благодаря посредничеству канцлера Германии и президента Франции были предприняты первые шаги по умиротворению Восточной Украины после многих лет бездействия. Новые санкции США угрожают этому мирному урегулированию и соглашению между Россией и Украиной о транзите природного газа".

      Санкции повысят цены на топливо

      Решение США о санкциях в краткосрочной перспективе должно также привести к росту цен на энергоносители для европейских потребителей, опасаются в Германии.

      "Рынки должны реагировать соответственно на напряженность", - сказал Гермес.

      "Мы знаем это из-за санкций США против российских производителей алюминия, которые были объявлены в апреле 2018 г. без консультаций с ЕС. Было так много скачков цен, что США приостановили санкции", - напомнил Гермес.

      "Санкции США, которые будут возобновлены без консультаций с ЕС и против заявленной воли основных европейских союзников, подорвут трансатлантическое единство в вопросе санкций, задушат ЕС и в то же время нанесут огромный ущерб американским проектам в Европе", - заявили в Ассоциации немецкого бизнеса.

      "Американцы хотят продавать сжиженный газ в Европу - строительство терминалов запланировано в Германии. Если сложится впечатление, что санкции США против поставок газа из России в ЕС – недобросовестная конкуренция США, то может быть пересмотрено сотрудничество по СПГ-проектам с США", - заявили представители бизнес-ассоциации Германии.

      Рубрики: Европа

      Метки: ЕС, санкции США, Северный поток-2, поставки газа в ЕС, экономика Германии, Восточный комитет

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