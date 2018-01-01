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      ExxonMobil завершила продажу активов в Норвегии на $4,5 млрд

      10.12 17:56Распечатать

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Американская нефтегазовая компания ExxonMobil завершила продажу своих активов в Норвегии, которые оцениваются в $4,5 млрд, в пользу Vаr Energi AS, принадлежащей Eni и HitecVision, следует из релиза итальянской компании.

      "Vаr Energi, которая принадлежит Eni и HitecVision, сегодня завершила приобретение добычных активов ExxonMobil в Норвегии, что было согласовано 26 сентября текущего года", - говорится в релизе Eni.

      Как сообщалось в сентябре, сумма сделки оценивалась в $4,5 млрд, и она касается долевого участия в более чем 20 месторождениях, оператором которых выступает в основном Equinor.

      Уточняется, что в результате приобретения активов покупатель увеличит добычу на 150 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Суммарный уровень добычи таким образом составит 300 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день, а в 2023 г., согласно прогнозам, примерно 350 тыс.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: M&A, ExxonMobil, Eni, Норвегия, Equinor, Vаr Energi

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