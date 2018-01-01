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      Производительность труда в США снизилась в III квартале сильнее прогнозов

      10.12 18:08Распечатать

      EPA/PETER FOLEY

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Производительность труда в США в III квартале упала немного меньше, чем ожидалось ранее, как показали данные Министерства труда США.

      Производительность труда вне сельского хозяйства в III квартале с учетом коррекции на сезонные колебания упала на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Ранее сообщалось о падении на 0,3%.

      Опрошенные изданием The Wall Street Journal аналитики, ожидали, что производительность упала на 0,1%.

      Это снижение производительности наблюдается после того, как ранее появились признаки ее роста. В I и во II кварталах производительность выросла на 3,5% и на 2,5% соответственно.

      Рост производительности застопорился за последнее десятилетие. В период 2017-2018 гг. производительность в среднем росла на 1,3% в год против роста на 2,7% за 2000-2017 гг.

      Удельные расходы на оплату труда в III квартале выросли на 2,5% против роста на 3,5% согласно первой оценке. Более низкая оценка в основном вызвана пересмотром в сторону понижения индикатора почасовой оплаты. Рост удельных расходов на оплату труда во II квартале также был пересмотрен в сторону понижения.

      Компании могут перекладывать расходы на оплату труда в виде повышения цен, поэтому пересмотр в сторону понижения сигнализирует о более низкой потенциальной инфляции, чем ожидалось ранее.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: США, прогноз, производительность труда, Минтруда США

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