Прогноз: нефть сосчитает – от вычитания 800 тысяч добыча РФ прибавит 80 тысяч

Решения ОПЕК+ о повышении размера квот на ограничение добычи поддержали нефтяной рынок. При этом после исключение почти 800 тыс. баррелей газоконденсата из общего объема нефтедобычи РФ она не только не сможет увеличиться, но и окажется превышенной на 80 тыс. баррелей.

Ослабление хватки

Обострение схватки

Наталья Приходко

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".На фоне неожиданных новостей о сокращении запасов в США и увеличении размера квот на саммите ОПЕК+ в Вене стартовавшие на прошлой неделе ниже $63 за баррель далее нефтяные цены превысили эту планку и в понедельник к 17:42 мск регистрировались на уровне $64,15 за баррель Brent против аналогичного показателя $62,41 за неделей ранее.Цены действительно подросли в преддверии заседания ОПЕК+, отметил аналитик ИК "Велес Капитал” Александр Сидоров, но основной рост дал разовый фактор – в виде снижения запасов нефти в США впервые за 6 недель. В ближайшие несколько дней можно ожидать умеренного роста цен, которые будут отыгрывать неожиданное изменение квот. На текущей неделе Brent способна достичь $65 за баррель, допустил Сидоров.Рост цен на нефть, уточнил начальник аналитического отдела инвестиционного департамента банка "Зенит" Владимир Евстифеев, ограничен рыночной неопределенностью, обусловленной неясными перспективами мировой экономики в следующем году. Торговый спор между США и Китаем может затянуться сколь угодно надолго, что ограничивает поддержку цен фундаментальным фактором. Без заключения торговой сделки и при отсрочке введения новых американских пошлин 15 декабря цены на нефть до конца года должны остаться в диапазоне $60-65 за баррель. При заключении первого этапа торгового соглашения возможен краткосрочный рост цен к $70 за баррель, сообщил Евстифеев. По его определению, геополитический фактор не позволит в полной мере отыграть весь позитив от последних решений ОПЕК+. Хотя еще за неделю до саммита ОПЕК+ рынки не рассчитывали на большее сокращение добычи, подчеркнул эксперт.По итогам встреч 5-6 декабря в Вене было решено увеличить квоты на ограничение добычи нефти членами ОПЕК+ еще на 500 тыс. баррелей в сутки в I квартале 2020 г. при общем объеме ее сокращения на 1,7 млн баррелей в сутки. При этом 350 тыс. баррелей в сутки дополнительного ограничения пришлись на страны ОПЕК и 150 тыс. баррелей в сутки - на страны, не входящие в картель. В результате для Саудовской Аравии, в частности, новый целевой уровень среднесуточного производства с 1 января 2020 г. составит 10,151 млн баррелей в сутки против 10,633 млн баррелей в сутки в текущем году.Основанием для подобного решения участников сделки по ограничению нефтедобычи, указал Александр Сидоров, послужил продолжающийся рост добычи в США с необходимостью дальнейшего снижения добычи для ОПЕК+ ради сохранения баланса. В связи с этим в следующем году цены будут в диапазоне $60-65 за баррель Brent при прочих равных. "Хотя после IPO Saudi Aramco Саудовская Аравия может ослабить хватку, ведь страна была лидером по перевыполнению квоты ОПЕК+, в том числе чтобы удержать высокие цены на нефть и выгоднее продать Saudi Aramco. Но теперь, когда IPO состоялось, этот фактор уже неактуален", - оговорил аналитик.На этапе подготовки IPO Saudi Aramco оказывало поддержку рынку, подтвердил Владимир Евстифеев. При этом из-за череды негативных событий, предшествовавших размещению, интерес к нему сокращался. "Компания решила проводить IPO на национальной бирже, объем предложения акций снизился с изначальных 5,0% до 1,5%. Теперь по факту определения цен интерес инвесторов к этому событию будет стремительно падать. Saudi Aramco как самая дорогая компания в мире выглядит неубедительно в постиндустриальной эпохе", - определил Евстифеев. В то же время, добавил он, с точки зрения интересов РФ итоги встречи ОПЕК+ выглядят нейтрально. Увеличение квоты по ограничению добычи нефти с 230 тыс. до 300 тыс. баррелей в сутки с начала 2020 г. компенсируется исключением из расчетов газового конденсата, то есть для России фактически продолжает действовать прежняя квота.Между тем, с учетом замечания аналитика по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксаны Лукичевой о том, что из общей суммы добычи РФ исключит объем производства газоконденсата в 795 тыс. баррелей в сутки в октябре 2018 г., возникает представление, что можно просто вычесть из указанного числа показатель предполагаемого увеличения ограничения добычи, чтобы порадоваться возможности резкого роста последней. Но такой подход Лукичева назвала неверным. Как она напомнила, при уровне производства газоконденсата в 795 тыс. баррелей в сутки в октябре 2018 г., по данным Минэнерго РФ, общее производство нефти в России в тот период составило 11,42 млн бар в сутки. Указанная цифра стала базой для расчета ограничения добычи: из нее вычитали 228 тыс. барр. в сутки сокращения, получая цель по году в 11,19 млн барр. в сутки. В 2019 г. цель по производства для РФ составляла 11,191 млн барр. в сутки (в эту сумму входили и 795 тыс. барр. в сутки газоконденсата). В 2020 г. целевой ориентир был намечен на уровне 11,121 млн баррелей в сутки (тоже с учетом газоконденсата), то есть 11,42 мн баррелей (общая добыча в октябре 2018 г.) минус 0,300 млн (новое ограничение).При этом на саммите ОПЕК+ условились увеличить ограничение добычи для России на 72 тыс. барр. в сутки до 300 тыс. барр. в сутки. Но также договорились, что из российского показателя будут вычитать 795 тыс. барр. в сутки газоконденсата (исходя из уровня октября 2018 г., хотя в ноябре 2019 г. его производство достигло 833 тыс. барр. в сутки). Итого добыча нефти с новым ограничением - без газоконденсата - в РФ в 2020 г. не должна превышать 10,326 млн барр. в сутки, при том, что общая добыча в ноябре 2019 г., к примеру, достигала 11,24 млн баррелей в сутки, а с вычетом 833 тыс. барр. в сутки газоконденсата, - 10,407 млн барр. в сутки. Таким образом, превышение разрешенного уровня добычи по пакту с газоконденсатом составило 490 тыс. барр. в сутки, а при его исключении – всего 81 тыс. барр. в сутки, вывела аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер". Как она уточнила, прочие страны ОПЕК+ пока не заявляли желания исключить из расчетов газоконденсат, тогда как страны ОПЕК его изначально не учитывали.Но так или иначе выведенный результат, при котором, вследствие увеличения квоты на ограничение добычи РФ на 70 тыс. и вычитания из нее почти 800 тыс. газоконденсата, допущенный объем оказывается превышен на 80 тыс., способен произвести сильное впечатление на неискушенного человека.Впрочем, после таких расчетов сторонние наблюдатели уже с легкостью могут воспринять и новую порцию данных от Минэнерго США, которое за неделю, завершившуюся 29 ноября, вновь зафиксировало сохранение добычи в стране на уровне 12,9 млн баррелей в сутки. Тогда как, по оценке компании Baker Hughes, к 6 декабря число буровых установок в Штатах уменьшилось на 5 единиц до 663 штук, после сокращения на 3 единицы до 668 штук неделей ранее. В то же время к 29 ноября Минэнерго зарегистрировало неожиданное снижение коммерческих запасов нефти в США на 4,9 млн баррелей до 447,1 млн баррелей.Сокращение запасов нефти в США – сезонный фактор, который проявляется в ноябре-декабре в зависимости от погодных условий, прокомментировал Владимир Евстифеев. Характерно, подчеркнул он, что пока снижение запасов не провоцирует увеличения объемов добычи нефти в Штатах. Число активных буровых установок по нефти уже снизилось до минимума с марта 2017 г., когда добыча нефти в стране была почти на 30% ниже текущего уровня. Но с учетом сохранения тренда на увеличение объемов добычи сокращение запасов вряд ли будет иметь продолжительный характер, определил начальник аналитического отдела инвестиционного департамента банка "Зенит".Добыча нефти в США обладает огромным потенциалом роста, оговорил Александр Сидоров, и тренд на ее повышение продолжится в ближайшие несколько лет, тогда как запасы нефти – очень волатильный показатель и стороннему человеку определить его изменение крайне сложно.Впрочем, после того как связанные с саммитом ОПЕК+ неопределенности были для рынков прояснены, их первоочередные тревоги теперь связаны с неясными перспективами торговых переговоров между США и КНР, при том, что отношения между сторонами еще более ухудшились после принятия в Вашингтоне законов в поддержку прав человека в Гонконге и Синьцзяне, вызвавших негативную реакцию Пекина. И еще в начале минувшей недели президент США Дональд Трамп не исключил возможного переноса сделки с Китаем на период после президентских выборов в ноябре 2020 г., в связи с чем и в Поднебесной упомянули о вероятности соответствующей отсрочки. В этих условиях один из аналитиков даже заметил, что Дональд Трамп, допустивший возможность годовой отсрочке, видимо, выдохся. Однако впоследствии тональность высказываний хозяина Белого дома быстро изменилась, так что столь встревожившее рынки его заявление, очевидно, можно объяснить резонами тактическими.Здесь бесполезно что-либо прогнозировать, констатировал Александр Сидоров. По его словам, новости из США и Китая настолько неожиданные и противоречивые, что рынки уносит из-за них то вверх, то вниз уже второй годСитуация с торговым соглашением выглядит слишком запутанной, и зачастую его участники только нагнетают обстановку своими противоречивыми заявлениями, согласился Владимир Евстифеев. Но, несмотря на все угрозы американской стороны, продолжил он, вводить дополнительные пошлины с 15 декабря вряд ли будут. И перенос сделки на конец 2020 г. невыгоден для администрации Трампа, поскольку согласование благоприятных условий для США могло бы стать впечатляющим достижением его команды, особенно актуальным в условиях предвыборной гонки. Уже сейчас Дональд Трамп предупреждает инвесторов о возможном прекращении роста финансовых рынков в случае его непереизбрания на следующий срок. Тогда как при заключении торговой сделки с Китаем рынки получили бы дополнительный импульс к росту, невзирая на рекордные значения фондовых индексов, заключил начальник аналитического отдела инвестиционного департамента банка "Зенит". При этом представители КНР в преддверии 15 декабря, когда США обещали вновь повысить пошлины на китайские импортные товары, вновь предупредили о необходимости соответствующей отмены тарифов США для заключения "первой фазы" торговой сделки. А Дональд Трамп, комментируя возможность введения новых пошлин, сказал: "15 декабря что-то может случиться".